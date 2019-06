DIRETTA/ Federer Nadal (0-0) Roland Garros 2019 streaming video tv: si comincia!

Eccoci qui: Federer Nadal, semifinale del Roland Garros 2019 e trentanovesimo incrocio tra i due campionissimi, ha inizio. Dopo qualche anno di “pausa” svizzero e spagnolo sono tornati a dominare: emblematico il 2017, nel quale il Re ha rivinto uno Slam dopo quattro anni e mezzo e dopo gli Australian Open si è ripreso Wimbledon – ottavo titolo sull’erba di Londra – mentre Rafa ha ottenuto gli altri due Major, ovvero il Roland Garros e gli Us Open. Nel 2018 lo spagnolo ha rivinto a Parigi, mentre Federer ha fatto il bis al Melbourne Park; nel frattempo però è tornato in grande stile anche Novak Djokovic, che infatti ha trionfato negli altri due Slam della stagione. E’ di 11 Major la striscia più lunga di Nadal senza titoli, tra il 2014 e il 2017; Federer invece, tra Wimbledon 2012 e i già citati Australian Open di due anni fa, ha fatto passare la bellezza di 17 Slam. Un numero irreale per uno come lui, ma forse è ancora più clamoroso che a quasi 38 anni il Re sia ancora il terzo giocatore del ranking Atp, e che Nadal a 33 appena compiuti sia il secondo, e che ben oltre i 30 entrambi vincano ancora i grandi trofei quasi in scioltezza. Siamo allora pronti all’ennesimo capitolo della loro rivalità: mettiamoci comodi, la diretta di Federer Nadal al Roland Garros 2019 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Federer Nadal, semifinale al Roland Garros 2019, sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

I NUMERI

Abbiamo visto che Federer Nadal si gioca per la trentanovesima volta nella storia, ma approfondiamo il discorso legato ai numeri di questa eterna rivalità: al Roland Garros ci sono la bellezza di cinque incroci e li ha vinti tutti il tennista spagnolo. Il primo di questi ha avuto luogo nella semifinale del 2005, quando Rafa aveva appena compiuto 19 anni e aveva rimontato da due set sotto; da allora Nadal ha dominato sotto il cielo di Parigi, vincendo le finali del 2006, 2007 e 2008, le prime due in quattro set e la terza con un clamoroso 6-1 6-3 6-0. Da lì si va al 2011 e a un’altra finale: questa volta sfida più tirata ma ancora il mancino a vincere in quattro parziali, con un 6-1 in quello conclusivo. Federer e Nadal però si sono incrociati per 12 volte negli Slam, e il bilancio è devastante in favore di Rafa che ha un 9-3. Spiccano ovviamente le tre finali consecutive a Wimbledon, sempre tra il 2006 e il 2008: la terza, vinta da Nadal per 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7, è considerata una delle partite più belle nella storia del tennis, ha sancito il sorpasso in vetta al ranking e ha segnato il momento in cui lo spagnolo è arrivato a “sorpassare” il Re anche direttamente sul campo, tra continui rovesciamenti di fronte. (agg. di Claudio Franceschini)

NEL SEGNO DEL 5

La semifinale del Roland Garros 2019, il trentanovesimo incrocio Federer Nadal, potrebbe essere riassunta con un numero: sarebbe il 5, ed è un dato che riguarda qualcosa di cui abbiamo già parlato ma che vogliamo approfondire. Roger Federer, sotto nel bilancio totale, ha vinto le ultime cinque sfide: sarebbero sei, ma la semifinale di Indian Wells 2019 non si è giocata per il forfait del maiorchino, anche se poi nel computo ufficiale viene contata come una vittoria dello svizzero che è avanzato in finale con il walkover – termine “tecnico” – prima di perdere contro Dominic Thiem. Rafa Nadal invece ha vinto i cinque match che i due campioni hanno disputato sulla terra rossa del Roland Garros: in questo Slam l’attuale numero 3 della classifica Atp non ha mai perso contro Federer, infliggendogli anche delle sconfitte particolarmente sonore. A questo punto, una delle due strisce da pokerissimo è destinata ad essere spezzata: sarà quella dei successi di Federer o quella di Nadal in questo Major che lo ha visto dominare fin da quando ha iniziato a giocarlo? Fortunatamente, a breve avremo la nostra risposta con la speranza che, comunque andrà, si tratti di una semifinale spettacolare. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE FEDERER NADAL

Federer Nadal torna a infiammare il Roland Garros 2019: la semifinale del torneo dello Slam, per la parte bassa del tabellone, si gioca venerdì 7 giugno intorno alle ore 12:45 e vale, ovviamente, il prezzo del biglietto. Da una parte Roger Federer, vincitore di 20 Major e a caccia del secondo titolo parigino su una superficie che non ha mai amato, e che ha snobbato nelle ultime stagioni; dall’altra Rafael Nadal, 11 volte campione (record assoluto in un singolo Slam) e ormai senza più dubbi il giocatore più forte della storia sul rosso, con buona pace di Bjorn Borg e di tutti i grandi specialisti. Qualche numero: sarà il trentanovesimo incrocio nella storia, Nadal comanda per 23-15 ma ha perso gli ultimi cinque, e in uno Slam non vince dal 2014 (semifinale agli Australian Open). Come detto, una partita epica di per se stessa: che lo svizzero possa tornare a battere il maiorchino sulla terra, come non succede addirittura dalla finale di Madrid 2009 – ma non è mai capitato qui, cioè sulla distanza dei cinque set – e qualcosa sul quale si può scommettere visto lo stato di forma, ma è accettabile dire che il favorito sia ancora Nadal. E dunque, vedremo quello che succederà nella semifinale del Roland Garros 2019…

DIRETTA FEDERER NADAL ROLAND GARROS 2019

Dunque sarà Federer Nadal, ancora una volta: l’ultima volta in cui i due giocatori si sono affrontati era due anni fa nella finale di Shanghai, vinta dallo svizzero. Quest’anno ci sarebbe potuto essere un incrocio nella semifinale di Indian Wells, ma Rafa aveva dato forfait spalancando a Federer le porte di una finale poi persa contro Dominic Thiem; riportare comunque le statistiche di questi due grandi giocatori sarebbe superfluo, basti dire che Nadal spera ancora di andare a riprendere il numero di Slam vinti dall’eterno rivale (gliene mancano tre) e che vuole la dodicesima corona sotto la Torre Eiffel. Nelle semifinali giocate martedì, Federer ha battuto Stan Wawrinka in un derby al quarto set che è stato meno complicato di quanto dica il punteggio, perchè il Re ha scialacquato un numero impressionante di palle break; Nadal ha impiegato addirittura meno di due ore per demolire Kei Nishikori, tornando a certificare il suo dominio su questa superficie. Dove, come detto, il Re non lo batte da dieci anni e non lo ha mai fatto sulla distanza dei cinque set: l’unica volta in cui il rossocrociato ha vinto il Roland Garros, il maiorchino era stato fatto fuori da Robin Soderling. Vedremo allora se, a quattro anni dall’ultima partecipazione, Federer sarà ancora in grado di stupire il mondo regalandosi un’altra finale al Roland Garros 2019…



© RIPRODUZIONE RISERVATA