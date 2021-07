Diretta Federer Sonego/ Streaming video tv: ottavo di lusso a Wimbledon 2021

DIRETTA FEDERER SONEGO A WIMBEDLON: CHE SFIDA1

Federer Sonego è naturalmente la portata più prelibata della diretta del Maniac Monday, il lunedì della seconda settimana che come da tradizione a Wimbledon 2021 offrirà tutti gli ottavi di finale. Giocare contro Roger Federer è sempre affascinante: in un ottavo di finale di uno Slam lo è ancora di più; se poi quello Slam è Wimbledon, dove Federer ha scritto le pagine più gloriose della sua leggenda, ecco che la partita di oggi per Lorenzo Sonego sarà indimenticabile comunque vada a finire.

Un paio di anni fa era stato Berrettini ad andare a “lezione” sull’erba di Wimbledon negli ottavi dal maestro Roger Federer, oggi Sonego cercherà di fare meglio, approfittando magari degli anni che passano, un fardello naturalmente per il leggendario svizzero, che fra un mese compirà 40 anni. Lorenzo Sonego inoltre sull’erba ci sa fare, come ha dimostrato anche settimana scorsa a Eastbourne: per tutti questi motivi, la diretta di Federer Sonego sarà sicuramente affascinante, ma potrebbe anche non essere impossibile per il tennista azzurro, pur comunque sfavorito.

DIRETTA FEDERER SONEGO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Federer Sonego alle ore 17.45 sarà naturalmente garantita all’intero della programmazione che Sky Sport riserva in questi giorni a Wimbledon 2021 su numerosi canali della televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Federer Sonego sarà garantita agli abbonati Sky, che potranno avvalersi del sito oppure dell’applicazione di Sky Go.

DIRETTA FEDERER SONEGO: IL CONTESTO

Aspettando la diretta di Federer Sonego, proviamo a riassumere il cammino fin qui dello svizzero e del piemontese nel torneo di Wimbledon 2021, di cui si giocano oggi gli ottavi di finale. Roger Federer ha sofferto davvero tanti nel primo turno contro il francese Adrian Mannarino, che si è ritirato dopo il quarto set di una partita fino a quel momento in equilibrio. Molto meglio il secondo turno, che Federer ha vinto in tre set contro l’altr

francese Richard Gasquet, mentre sabato al terzo turno Federer ha vinto in quattro set contro il britannico Cameron Norrie. Per Lorenzo Sonego invece il primo turno è stato travolgente contro il malcapitato portoghese Pedro Sousa; poi il torinese ha vinto in quattro set al secondo turno contro il colombiano Daniel Galan, infine sabato nel terzo turno si è sbarazzato in tre set dell’australiano James Duckworth. Giocare a Wimbledon contro Roger Federer però è qualcosa di speciale, anche dal punto di vista psicologico: Lorenzo Sonego saprà reggere?



