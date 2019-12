Diretta Federica Pellegrini/ 100 sl streaming video Rai, Europei nuoto vasca corta

La diretta dei 100 sl con Federica Pellegrini meriterà di essere seguita con grande attenzione oggi agli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. L’appuntamento con questa diretta sarà alle ore 18.07 italiane (le 17.07 di Glasgow), quando da calendario è fissata appunto la finale dei 100 sl femminili nella manifestazione continentale in vasca corta (25 metri). La distanza è quella tradizionalmente più affascinante, in più avremo in acqua Federica Pellegrini, la regina del nuoto italiano. Gli appassionati naturalmente sanno molto bene che questa non è la distanza più adatta a Fede, regina assoluta dei 200 come ha dimostrato anche quest’estate ai Mondiali di Gwangju 2019 in vasca lunga. I 100 sono più un divertimento per Federica Pellegrini, che infatti non è mai salita sul podio anche in sede di Europei vasca corta, dove invece la Divina vanta la bellezza di cinque medaglie d’oro sui 200. Le principali favorite sono altre, ma chissà se Federica sarà in grado di scrivere di nuovo la storia, salendo per la prima volta sul podio anche in questa gara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La finale dei 100 sl femminili con Federica Pellegrini sarà visibile in diretta tv all’interno naturalmente della diretta su Rai Sport della sessione serale odierna degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. Di conseguenza sarà anche garantita per tutti la diretta streaming video gratuita tramite il servizio garantito da Rai Play, con sito oppure app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI: LA FINALE DEI 100 METRI SL

Dunque andiamo adesso a presentare più nel dettaglio la diretta che attende Federica Pellegrini nella finale dei 100 metri sl femminili in questi Europei in vasca corta. Abbiamo già detto che su questa distanza Federica recita da outsider provando a raggiungere una posizione da podio: infatti la Pellegrini è entrata in finale con il quinto miglior tempo delle semifinali (52”58) e di conseguenza la vedremo nuotare in corsia 2. Il miglior tempo è stato realizzato in 51”95 dalla padrona di casa britannica Freya Anderson, talento emergente classe 2001, che di conseguenza nuoterà in corsia 4 e dovrà guardarsi soprattutto dalla danese Pernille Blume e dall’olandese Femke Heemskerk, in gara rispettivamente in corsia 5 e in corsia 3. Tempo di qualificazione più veloce rispetto a quello di Federica Pellegrini anche per l’altra britannica Anna Hopkin, che sarà di conseguenza in corsia 6. Completeranno il quadro delle finaliste la polacca Katarzyna Wasick in corsia 7, la francese Beryl Gastaldello in corsia 1 e la russa Daria Ustinova in corsia 8.



© RIPRODUZIONE RISERVATA