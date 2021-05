Diretta Federica Pellegrini/ Finale 200 sl streaming video Rai (Europei nuoto)

Federica Pellegrini in finale nei 200 sl è una certezza e di conseguenza stasera seguiremo la Divina dello sport italiano alle ore 19.02 impegnata nella finale della sua gara per eccellenza nella piscina della Duna Arena di Budapest per scrivere un’altra pagina di storia agli Europei di nuoto 2021. Federica Pellegrini (come tutti d’altronde) ha nel mirino soprattutto le Olimpiadi di Tokyo, per cui questi Europei a soli due mesi dai Giochi fungono da prova generale, test verso il sogno di salire di nuovo sul podio olimpico a 33 anni, che sarebbe il coronamento della mitica carriera di Federica Pellegrini, apparsa alle Olimpiadi di Atene 2004 con l’argento proprio nei 200 sl quando di anni ne aveva appena 16. Letteralmente mezza vita è passata e siamo ancora qui a seguire in diretta Federica Pellegrini nella finale dei 200 sl agli Europei di nuoto 2021: la storia continua…

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI, FINALE 200 SL: COME SEGUIRE LA GARA DEGLI EUROPEI

La diretta tv di Federica Pellegrini impegnata nella finale dei 200 sl agli Europei di nuoto 2021 a Budapest sarà naturalmente garantita all’interno della sessione serale di questa sera, che vedremo su Rai Due a partire dalle ore 18.00. L’appuntamento sarà per la precisione alle ore 19.02, in tv oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play su sito o app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI, LE RIVALI NEI 200 SL

Andiamo adesso a presentare quello che attenderà Federica Pellegrini nella finale dei 200 sl femminili agli Europei 2021 di nuoto a Budapest. La pluri-campionessa azzurra nuoterà in corsia 3, in virtù del terzo tempo ottenuto nella semifinale di ieri sera. Una prestazione tranquilla da parte di Federica Pellegrini, che ha chiuso in 1’57″47, tempo ordinario per lei, d’altronde a 32 anni Fede sa gestirsi alla perfezione e naturalmente sarà oggi in finale che dovrà dare tutto. Nelle due corsie centrali ci saranno la ceca Seemanova e la francese Bonnet (sulla carta la rivale più quotata), che hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo tempo nelle semifinali. Da non sottovalutare pure la giovane britannica Anderson, che nuoterà in corsia 6 questa finale dei 200 sl con Federica Pellegrini, mentre dalle corsie laterali cercheranno di ritagliarsi un ruolo da protagoniste alcune outsider. In corsia 1 avremo l’israeliana Murez, in corsia 2 la belga Dumont, dall’altra parte in corsia 7 la slovena Fain e in corsia 8 la tedesca Mrozinski.

