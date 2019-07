Diretta Federica Pellegrini, finale 200m/ Streaming video Rai, Mondiali nuoto 2019

Federica Pellegrini entra in vasca ai Mondiali nuoto 2019 per la finale dei 200 metri stile libero: salvo variazioni di orario la gara si svolgerà alle ore 13:17 italiane, le 20:17 a Gwangju dove si sta tenendo la manifestazione iridata. Avendo conquistato il miglior tempo in semifinale (1’55’’14), la veneziana potrà gareggiare in corsia 4 che è tecnicamente la migliore; avrà ai suoi lati Siobhan Haughey e Ariarne Titmus che proverà a fare il bis dopo l’oro nei 400 – battendo Katie Ledecky che però, visto il forfait nei 1500, potrebbe essere già stata in condizioni deficitarie – ma forse la grande rivale resta Sarah Sjostroem, la svedese che va fortissimo nella farfalla e nello stile è più performante nei 100, ma resta ad ogni modo una grande minaccia. Per Federica la possibilità di bissare il titolo vinto a Budapest due anni fa, confermarsi campionessa a quasi 31 anni e ottenere il sesto oro Mondiale in una carriera straordinaria: vedremo allora se nella diretta della finale dei 200 metri stile libero sarà ancora l’azzurra a trionfare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI FEDERICA PELLEGRINI

La diretta tv della finale dei 200 metri stile libero con Federica Pellegrini sarà trasmessa, come tutte le fasi finali dei Mondiali nuoto 2019, dalla televisione di stato: nello specifico i canali cui fare riferimento sono Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (numero 58), con la possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming video grazie a www.raiplay.it. Ricordiamo invece che sul sito www.omegatiming.com, che è quello ufficiale della competizione, troverete tutte le informazioni utili del caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI, FINALE 200 STILE

Federica Pellegrini approccia la finale dei 200 metri stile libero ai Mondiali nuoto 2019 con il record del mondo ancora in suo possesso: resiste infatti il clamoroso 1’52’’98 timbrato a Roma nel 2009, ma va detto che eravamo in un’epoca di super costumi poi banditi ufficialmente dalla FINA. Resta il fatto che la veneziana potrebbe davvero fare un’impresa storica: già due anni fa a Budapest aver messo la mano davanti a quella di Katie Ledecky era stato miracoloso, oggi a quasi 31 anni (li compirà ad agosto) sarebbe forse qualcosa di leggendario. I 200 sono la sua distanza di riferimento: ha vino tre ori Mondiali in questa specialità mentre agli Europei ha ottenuto quattro titoli consecutivi arrivando prima in ogni singola gara effettuata. Non abbiamo nemmeno bisogno dei numeri per descrivere la grandezza di Federica: più volte ha “minacciato” di terminare la carriera e invece continua, volendosi regalare un ultimo giro di giostra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA