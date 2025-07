Diretta Fenerbahce Lazio streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole (oggi mercoledì 30 luglio 2025)

DIRETTA FENERBAHCE LAZIO (RISULTATO 0-0): INIZIA L’AMICHEVOLE!

Amichevole di spessore internazionale, la diretta Fenerbahce Lazio vanta anche un paio di precedenti ufficiali e allora facciamo un breve tuffo nella storia prima che la partita abbia inizio. Il ricordo è in verità abbastanza amaro per la Lazio, che nei quarti di finale della Europa League 2012-2013 fu eliminata proprio dai turchi del Fenerbahce. La partita d’andata fu giocata a Istanbul il 4 aprile 2013 e vide la decisiva vittoria per 2-0 dei padroni di casa, firmata dai gol di Webò su calcio di rigore al 78’ minuto e di Kuyt al 91’.

La strada era di conseguenza tutta in salita per la Lazio, che sette giorni più tardi, nella partita di ritorno allo stadio Olimpico (senza tifosi), riuscì a passare in vantaggio con il gol di Lulic al 60’, prima di subire il pareggio di Erkin al 73’, che fissò il pareggio per 1-1 e anche la qualificazione del Fenerbahce per la semifinale, dove i turchi furono eliminati dal Benfica. Ci potrebbe quindi essere l’occasione per una rivincita almeno simbolica oggi, nella diretta Fenerbahce Lazio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FENERBAHCE LAZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Buona notizia per tifosi e appassionati: la diretta Fenerbahce Lazio in tv sarà disponibile, anche se solamente per gli abbonati alla piattaforma Dazn, motivo per il quale sarà di fatto una diretta streaming video.

AMICHEVOLE DI PRESTIGIO IN TURCHIA

Biancocelesti in Turchia per la prima amichevole di una ‘doppietta’ di lusso a Istanbul: la diretta Fenerbahce Lazio ci terrà compagnia a partire dalle ore 19.30 italiane di questa sera, mercoledì 30 luglio 2025, e sarà un test di spessore internazionale per il nuovo corso di Maurizio Sarri alla Lazio.

Dopo il Fenerbahce sarà la volta del Galatasaray, che la Lazio affronterà sabato. Sicuramente un progresso evidente rispetto alle precedenti amichevoli, anche se già la partita contro l’Avellino aveva costituito un discreto banco di prova per una Lazio che deve fare di necessità virtù in una estate con il calciomercato “bloccato” per Claudio Lotito.

La scossa principale deve quindi arrivare dal cambio in panchina e dal ritorno del vecchio/nuovo allenatore Maurizio Sarri, con l’obiettivo di risollevare un ambiente abbastanza deluso dall’epilogo della scorsa stagione, quando la Lazio si è ritrovata fuori da tutto perdendo in casa contro il Lecce all’ultima giornata.

Il duello delle panchine sarà a dir poco affascinante, perché l’allenatore del Fenerbahce è José Mourinho: sarà bello il confronto con Maurizio Sarri, anche se in palio non ci sarà nulla di concreto, inoltre lo Special One porterà anche un pizzico di rivalità da derby, che certamente renderà ancora più intrigante stasera la diretta Fenerbahce Lazio…

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE LAZIO

Le scelte di José Mourinho e Maurizio Sarri renderanno stuzzicanti le probabili formazioni per la diretta Fenerbahce Lazio. Lo Special One per il suo Fenerbahce potrebbe scegliere un modulo 3-4-1-2 con Egribayat in porta; i tre difensori Akcicek, Soyuncu e Diego Carlos; un quartetto a centrocampo, nel quale i titolari potrebbero essere Aydin, Amrabat, Fred e Kostic; un altro ex giallorosso è Under, possibile trequartista alle spalle di Duran ed En-Nesyri.

La replica della Lazio e quindi di Maurizio Sarri potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-3 caro all’allenatore toscano: tra i pali Provedel; davanti a lui, la difesa a quattro con Marusic, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares; nel cuore della mediana laziale il terzetto composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru; volti noti anche in attacco, con il possibile tridente titolare formato da Noslin, Castellanos e Pedro.