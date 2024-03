DIRETTA FENERBAHCE MILANO/ Video streaming tv: le parole di coach Gaspari (Champions League, 19 marzo 2024)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: PARLA GASPARI

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Fenerbahce Milano, allora adesso è molto utile leggere le parole di presentazione sulla semifinale di ritorno della Champions League di volley femminile da parte di Marco Gaspari, allenatore della Allianz Vero Volley Milano, riportate sul sito Internet ufficiale della società lombarda: “Quella di domani (oggi, ndR), per noi, è come se fosse una finale secca, in cui non possiamo troppo pensare al risultato della partita d’andata. Ci aspettiamo di affrontare una squadra che avrà voglia di rivalsa e che può contare su battitori di livello assoluto.

Cercheranno di aggredirci da subito al servizio e noi dovremo fare lo stesso, visto che il nostro muro-difesa ha funzionato quando la loro palleggiatrice si è dovuta spostare da rete”. Gaspari ha anche spiegato quale dovrà essere il piano tattico da parte delle sue ragazze: “Ci aspetta una gara lunga, in cui dovremo concentrarci su un set alla volta. Il passato ci ha dimostrato che la gara d’andata conta fino a un certo punto; ci deve essere la massima concentrazione e la voglia di sacrificarsi da parte di tutti. Dovremo avere tanto coraggio, come nella gara d’andata”. Il precedente è ben chiaro, ma arriverà anche il bis? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fenerbahce Milano non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Fenerbahce Milano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

FENERBAHCE MILANO: FINALE AD UN PASSO!

Fenerbahce Milano, diretta dagli arbitri Benone Visan e Alexandros Mylonakis, si giocherà con inizio alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di oggi pomeriggio, martedì 19 marzo 2024, naturalmente ad Istanbul e per la precisione presso il Burhan Felek Voleybol Salonu come semifinale di ritorno della Champions League di volley femminile 2023-2024. L’Allianz Vero Volley Milano è davvero ad un passo dal grande traguardo della finale della massima competizione europea, grazie alla splendida vittoria per 3-0 nella partita d’andata contro il Fenerbahce Opet Istanbul di settimana scorsa al PalaLido del capoluogo lombardo.

La diretta di Fenerbahce Milano vede quindi il Vero Volley partire da questo prezioso vantaggio, anche se nulla è scontato: diciamo che Milano si qualificherà alla finale vincendo due set, perché una sconfitta per 3-2 garantirebbe il passaggio del turno, mentre con una sconfitta per 3-1 oppure per 3-0 ci sarebbe ancora la speranza Golden Set. Naturalmente una seconda vittoria sarebbe l’apoteosi, il modo più bello per raggiungere la finale e sognare di salire sul tetto d’Europa, però ci sarà ancora da lottare: che cosa ci dirà la diretta di Fenerbahce Milano?

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Fenerbahce Milano, possiamo adesso rievocare in breve l’ottimo cammino dell’Allianz Vero Volley Milano nella Champions League 2023-2024 della pallavolo femminile. Le lombarde hanno vinto il proprio girone davanti a un’altra delle corazzate di Istanbul, cioè il Vakifbank, mandando quindi un primo chiaro segnale di competitività al massimo livello in questa stagione anche in campo internazionale. Di conseguenza Milano si è subito qualificata per i quarti di finale, dove ha avuto la meglio sulle polacche del Lodz, infine settimana scorsa ecco il 3-0 nella partita d’andata, finora tutto è praticamente perfetto ed è chiaro segnale dei progressi costanti che Milano sta facendo da qualche anno.

Naturalmente questo non vuol dire che i giochi siano fatti, bisognerà comunque eliminare il Fenerbahce, che a sua volta ha vinto il girone con sei vittorie su sei e poi nei quarti di finale ha superato le tedesche dello Stoccarda, ma in tutto questo percorso non aveva mai affrontato squadre italiane (e nemmeno le altre big turche): un cammino se vogliamo un filo più “facile” e il primo crash-test ha detto che il Vero Volley può avere qualcosa in più. Adesso però bisogna confermarlo anche a casa loro per volare in finale: le emozioni saranno assicurate nella diretta di Fenerbahce Milano…

