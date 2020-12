Diretta Fenerbahce Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia va in Turchia (Eurolega)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: SFIDA CLASSICA, MA…

Fenerbahce Milano, che sarà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha e Mario Majkic, si gioca alle ore 18:45 (fuso italiano) di martedì 15 dicembre, valida per la 14^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Ci avviciniamo alla conclusione dell’andata; l’Olimpia, che deve ancora recuperare la partita contro lo Zenit, ci arriva con una posizione di classifica che le consentirebbe di disputare i playoff e in termini generali sta facendo bene nella competizione, con qualche incidente di percorso (la sconfitta di venerdì a Barcellona) ma anche colpi esterni di pregevole fattura, che magari negli anni scorsi non arrivavano. Fino a pochi mesi fa questa partita sarebbe stata contro una corazzata, ma i turchi dopo il lockdown hanno posto fine all’era di Zeljko Obradovic operando un ridimensionamento, che ha portato all’addio di tanti elementi di primissimo piano nel roster (tra cui Gigi Datome, che questa sera giocherà da ex) e infatti si trova nelle ultime posizioni della graduatoria, molto lontana dalle prime otto. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Fenerbahce Milano; aspettando che arrivi la palla a due possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Fenerbahce Milano: l’unico modo per seguire la partita di Eurolega resta dunque quello con la piattaforma Eurosport Player, che la fornisce in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati. Noi possiamo anche ricordare l’appuntamento con il sito ufficiale www.euroleague.net, che mette a disposizione la consultazione libera di informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre, la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Fenerbahce Milano è una partita comunque emozionante, al netto delle difficoltà di una squadra turca che, dopo i grandi investimenti, le Final Four e lo storico titolo del 2017, rimane comunque una società di primo piano nel basket europeo. Naturalmente bisognerà vedere come proseguirà il progetto dal punto di vista economico, intanto la squadra ha vinto solo 5 delle 13 partite di questo girone unico ed è lontana parente di quella ammirata fino al febbraio scorso, una grande certezza. La notizia vera però, con la quale si entra nella serata della Ulker Sports and Event Hall, è che l’Olimpia ha perso la sua prima partita in campionato: merito di Brindisi che ha espugnato il Mediolanum Forum operando anche l’aggancio in vetta alla classifica. La striscia di Milano si è fermata a 10 vittorie: può essere un bene perché non ci sarà la pressione di dover mantenere un’imbattibilità interna, del resto Ettore Messina sa fin troppo bene che i conti veri si faranno alla fine, questo però non vale per l’Eurolega dove la qualificazione ai playoff va presa passo per passo, e dunque anche attraverso la partita che inizierà tra poche ore.

