DIRETTA FENERBAHCE MILANO/ Video streaming tv: per l’Olimpia trasferta sempre ostica

Fenerbahçe Milano ha ben 18 precedenti nell’Eurolega moderna, e certamente il dato non sorride all’Olimpia: di queste 18 partite infatti Milano ne ha vinte appena 5, che diventano 2 (su 9) se parliamo di quelle andate in scena a Istanbul. C’è anche un dato abbastanza impressionante che ci dice come il Fenerbahçe, tra l’ottobre 2014 e il marzo 2019, abbia vinto 10 partite consecutive in termini assoluti; la serie è finalmente stata spezzata nell’ottobre di due anni fa con un 87-74 casalingo, di fatto la fine di un incubo per Milano che poi, tanto per non farsi mancare niente, ha anche espugnato la Ulker Hall a distanza di otto anni nel dicembre 2020, vincendo 79-71.

Di quella partita si ricordano i 15 punti e 7 rimbalzi di Zach LeDay che aveva chiuso con 6/10 dal campo, i 10 di uno Shavon Shields da 3/5 e quelli del grande ex Gigi Datome, ma anche il 42,9% dall’arco e un Fenerbahçe lasciato al 48,3% in area, nella squadra turca non era bastato un Dyshawn Pierre (ex Sassari) da 16 punti e 5 rimbalzi con 4/6 al tiro per portare a casa la vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fenerbahçe Milano sarà trasmessa sui canali di Sky Sport: da quest’anno l’Eurolega è tornata a essere un appuntamento della televisione satellitare (insieme alla Eurocup) dunque gli abbonati potranno seguire la partita e avvalersi, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FENERBAHCE MILANO: L’OLIMPIA CERCA CONFERME!

Fenerbahçe Milano sarà in diretta dalla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, con palla a due alle ore 18:45 di venerdì 12 novembre: siamo nella 9^ giornata di basket Eurolega 2021-2022, per l’Olimpia una trasferta ostica contro un vecchio amico/nemico come Sasha Djordjevic, anche se in questo momento la squadra turca sta faticando e sarebbe fuori dai playoff, avendo un record di 3 vittorie e 5 sconfitte (ma attenzione, torneremo sull’argomento).

Milano invece sta letteralmente volando: battendo il Barcellona nella sfida diretta è rimasta da sola al primo posto della classifica, naturalmente la strada è molto lunga ma, dopo la Final Four dello scorso anno, l’Olimpia sta mostrando a tutti di aver fatto il grande salto e di poter anche andare a vincere il torneo, o che comunque a questo si punta. Aspettando che la diretta di Fenerbahçe Milano prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla partita di Istanbul.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Fenerbahçe Milano bisogna chiaramente aggiungere che l’Olimpia arriva dalla vittoria di Cremona con cui è rimasta imbattuta in campionato (7-1), una partita in cui era a +16 ma si è fatta rimontare fino al +1 dall’indomita Vanoli, allungando nuovamente nel quarto periodo. Questa sera contro il Fenerbahçe ritrova per l’appunto Sasha Djordjevic, e sarà allora un tentativo di parziale rivincita: non va infatti ricordato che il serbo era l’allenatore della Virtus Bologna che pochi mesi fa ha strappato lo scudetto all’Olimpia, vincendo la serie per 4-0.

Djordjevic è anche un ex di Milano, sia come giocatore che come allenatore; oggi sta provando a far tornare grande un Fenerbahçe che sotto la guida del connazionale Zelimir Obradovic ha vissuto anni straordinari vincendo anche l’Eurolega (tra i giocatori che vi sono passati: Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Ekpe Udoh, Pero Antic, Gigi Datome, Kostas Sloukas) ma che adesso sta affrontando un calo strutturale e rischia anche di non giocare i playoff. Vedremo comunque in che modo andranno le cose tra poche ore alla Ulker Sports and Event Hall…



