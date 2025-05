DIRETTA FENERBAHCE PANATHINAIKOS: PRIMO QUARTO

Si comincia con il big match di oggi: Fenerbahçe Panathinaikos. Dopo appena un minuto si comincia con il canestro da parte di Cedi Osman. Tripla di Hall e Grant, 3-5 dopo solamente due minuti. Tripla di Colson che continua l’ottimo inizio sfida per i turchi. Sale in cattedra Hall che regala ancora punti salendo a 8 personali quando mancano 2 minuti.

Grant risponde con una meravigliosa tripla ma Guduric con forza trova ancora il canestro che tiene a distanza le due formazioni. Mette a referto due punti Nigel Hayes. I greci rispondono, seppur soffrendo, con Osman che trova il quarto punto personale. Finisce il primo quarto: 22-14. (Marco Genduso)

DIRETTA FENERBAHCE PANATHINAIKOS: I CAMPIONI PER IL BIS!

La diretta Fenerbahçe Panathinaikos, in programma alle ore 17:00 di venerdì 23 maggio, inaugura un grande momento: quello della Final Four di basket Eurolega 2024-2025. Il momento è anche storico perché per la prima volta l’evento esce dai confini continentali, saremo alla Etihad Arena di Abu Dhabi e questo apre anche riflessioni su possibili scenari futuri; restando al basket giocato, la prima semifinale di Eurolega sarà un grande spettacolo perché si affrontano due delle favorite autunnali, prima tra tutte il Panathinaikos che l’anno scorso è tornato sul trono d’Europa.

Non è però da meno il Fenerbahçe, secondo in regular season alle spalle dell’Olympiakos e capace di tornare ai fasti del passato; la presenza di Nicolò Melli nella squadra turca potrebbe farci simpatizzare per i gialloblu, la realtà è che davvero si parte in grande equilibrio e sappiamo che in gara secca può succedere di tutto, intanto nella diretta Fenerbahçe Panathinaikos saranno avversari anche due grandi allenatori come Ergin Ataman, due volte campione con l’Anadolu Efes, e Sarunas Jasikevicius che dopo aver dominato da playmaker è arrivato alla Final Four anche con Zalgiris Kaunas e Barcellona, ma deve ancora prendersi la prima gioia come coach.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE FENERBAHCE PANATHINAIKOS

Per l’accesso alla diretta Fenerbahçe Panathinaikos dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare, l’appuntamento è su Sky Sport mentre la diretta streaming video sarà garantita da Now Tv e DAZN, sempre in abbonamento.

DIRETTA FENERBAHCE PANATHINAIKOS: REGNA L’EQUILIBRIO!

L’approccio alla diretta Fenerbahçe Panathinaikos è scintillante: entrambe le squadre, che in regular season sono state separate da una sola vittoria, hanno eliminato nei playoff squadre di grande valore. I turchi hanno rifilato un netto 3-0 al Paris, rivelazione di questa Eurolega ma probabilmente arrivata sulle gambe per aver giocato due gare di play in, soprattutto quella contro il Real Madrid; per quanto riguarda il Panathinaikos, la serie contro l’Anadolu Efes è stata tostissima e caratterizzata anche da dichiarazioni fortissime da parte del proprietario Dimitrios Giannakopoulos, non nuovo a certe sparate.

Sia come sia i campioni in carica l’hanno spuntata per 3-2 ma rischiando davvero di non vedere la Final Four; ora però sono arrivati ad Abu Dhabi e almeno sulla carta restano la squadra da battere, un roster davvero completo come è anche quello del Fenerbahçe che, come detto, dopo aver dominato nello scorso decennio era tornato nei ranghi. Le suggestioni ci sono tutte, chiaramente a partire dalla figura di Zelimir Obradovic che accomuna i due club; intanto possiamo anche citare il fatto che in regular season il Panathinaikos ha vinto entrambe le partite, anche questo un aspetto che potrebbe contare…