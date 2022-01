DIRETTA/ Fenerbahçe Perugia video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA FENERBAHÇE PERUGIA: I TESTA A TESTA

Andando alla ricerca di qualche precedente di Fenerbahçe Perugia, ci imbattiamo in realtà in un girone che, nell’edizione 2019-2020 di Champions League, ha visto i turchi impegnati contro Civitanova e Trento. Va subito detto che il Fenerbahçe era stato eliminato senza mai vincere, sconfitto due volte anche dal Ceské Budejovice; tuttavia, aveva avuto un grande esordio in Italia quell’anno, perché contro la Itas era andato in vantaggio di due set prima di farsi rimontare e perdere al tie break, mentre la prima contro i cechi (in casa) li aveva visti in vantaggio 1-0 e 2-1.

Insomma, con qualche minima attenzione in più forse oggi staremmo raccontando un’altra storia; invece il Fenerbahçe aveva poi perso 3-1 in casa sia contro Civitanova che Trento, e con questo identico punteggio era stato battuto all’Eurosuole Forum. Va anche detto, comunque, che se anche i turchi avessero fatto strada nel torneo non avrebbero mai raggiunto il titolo: infatti come noto a marzo il mondo dello sport era andato in lockdown a causa del Coronavirus, e tra le altre competizioni anche la Champions League di volley maschile era stata interrotta e non era più ripartita… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHÇE PERUGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Fenerbahçe Perugia, ma la partita di Champions League sarà comunque visibile dagli appassionati: come sappiamo, i diritti sul torneo di volley sono stati acquisiti dal broadcaster Discovery Plus e dunque sarà questa piattaforma a fornire le immagini del match. Naturalmente bisognerà essere abbonati al servizio, che è a pagamento; a quel punto avrete accesso alla diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FENERBAHÇE PERUGIA: TRASFERTA OSTICA!

Fenerbahçe Perugia, che è in diretta da Istanbul alle ore 17:00 di mercoledì 12 gennaio, si gioca per la terza giornata nel gruppo E di volley Champions League 2021-2022. Trasferta ostica per la Sir Safety, che però sa bene che con una vittoria blinderebbe la qualificazione al prossimo turno: per il momento infatti Perugia ha vinto entrambe le partite giocate in Champions League e non ha ancora lasciato per strada alcun set, dunque è la grande potenza del girone e, aspettando la trasferta della BLM Group Arena per blindare la prima posizione, spera in un successo in terra turca.

Il Fenerbahçe ha finora battuto Cannes, mentre contro Trento è caduto in maniera netta; due partite sono troppo poche per definire un reale rapporto di forza, ma diciamo che la squadra turca difficilmente si prenderà i quarti di finale a meno che faccia il colpo contro una delle due italiane. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Fenerbahçe Perugia: aspettando che si giochi, facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA FENERBAHÇE PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Fenerbahçe Perugia è la partita che potrebbe definitivamente chiudere i conti per la qualificazione: diciamo che la Sir Safety non sarebbe ancora del tutto al sicuro nemmeno vincendo in Turchia, ma partendo da una situazione di 3 successi (e magari anche un 9-0 come quoziente set) i quarti di finale non dovrebbero sfuggire, anche considerando che Cannes è una squadra che sulla carta è parecchio inferiore e dunque il successo al ritorno è certamente nei piani.

Possiamo allora anticipare che la squadra di Nikola Grbic stia già guardando alla possibilità di chiudere in prima posizione il girone; questo perché ai quarti si qualificano le prime di ciascun girone e le tre migliori seconde, e dunque arrivare alle spalle di un’avversaria aprirebbe poi dei calcoli che potrebbero anche portare a una clamorosa eliminazione. Avendo vinto due partite senza concedere set dovrebbe aver fugato ogni dubbio, ma naturalmente nella diretta di Fenerbahçe Perugia la Sir Safety vuole togliersi il pensiero e ottenere dunque un successo da 3 punti…



