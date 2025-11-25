Diretta Fenerbahce Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket, oggi martedì 25 novembre 2025

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO FINALE 66-64): KO PER GLI EMILIANI

L’ultimo game del match, dunque, inizia con i due liberi realizzati da Edwards. Bologna, dunque, riesce a portarti ancora avanti, seppur di un solo punto. Da sottolineare una grandissima stoppata da Pajola. Il match tra Fenerbahce e la Virtus, di fatto, è una continua lotta punto a punto. Basta pensare che le squadre vanno anche anche sul 57 a 57.

DIRETTA/ Cantù Virtus Bologna (risultato 77-89): gara senza storie (23 novembre 2025)

Squadra turca che riesce a tornare a mettere il muso davanti con il canestro totalizzato da Baldins. Poi arriva la bomba di Morgan che porta il risultato 64-64. Questa partita, di fatto, continua ad essere tiratissima. Melli riesce a totalizzare il tap-in che chiude la partita sul 66-64. Altro ko in traferta per la Virtus Bologna (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Virtus Bologna Maccabi (risultato finale 99-89): Edwards MVP assoluto! Eurolega 21 novembre

FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta Sky Sport garantirà l’Eurolega ai propri abbonati, quindi spazio alla diretta Fenerbahce Virtus Bologna in tv e anche tramite i servizi per la diretta streaming video.

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 50-47): OSPITI SOTTO DI TRE

Dopo il lungo intervallo, dunque, le due squadre si ripresentano in campo con la grande difesa di Alston su Birbevovic. La gara, dunque, torna in parità con Biberovic. Bologna comunque torna davanti con la tripla realizzata da Vildoza. Mentre la squadra turca risponde con il canestro centrato da Morgan.

DIRETTA/ Milano Hapoel Tel Aviv (risultato finale 83-105): Blakeney chiude i giochi! (20 novembre 2025)

La due squadre danno vita ad una gara davvero punto a punto, visto che ora sono 39-39. Dopo bisogna segnalare un canestro di due punti segnato da Pajola. A 50 secondi dalla conclusione del terzo quarto le due squadre sono sul 47-47. Fenerbahce va comunque all’ultimo game con tre punti di vantaggio 50-47 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 30-31): AVANTI GLI EMILIANI

Gara tra queste due squadre che partre molto a rilento. Basta pensare che la sfida si blocca dopo 2:30 dal fiscio d’inizio con il canestro realizzato da Edwars. Da segnalare la gran bomba di di Alston. Due punti totalizzati anche da Melli. Da segnalare i primi due punti totalizzati da Pajola. Il primo quarto di questa partita, dunque, termina con il risultato di 15 a 17 della squadra emiliana.

Il secondo quarto, invece, inizia con la schiacchiata di Bacot poi c’è il tap-in di Colson. Gli emiliani non partono alla grande, anzi. Il Fenerbahce infatti, riesce a compiere un break di quattro punti . Jallow poi riesce a prendersi due liberi, di cui ne realizzerà uno soltanto. Bologna comunuque cerda di restare avanti, visto che il risultato è ora 25-31. Le due squadre, quindi, vanno all’intevallo con il canestro toalizzato da Baldwin: 30-31 (Agg.William Scuotto).

FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta Sky Sport garantirà l’Eurolega ai propri abbonati, quindi spazio alla diretta Fenerbahce Virtus Bologna in tv e anche tramite i servizi per la diretta streaming video.

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Come spesso facciamo, negli ultimi minuti prima della diretta Fenerbahce Virtus Bologna facciamo un tuffo nei precedenti della sfida, che nel XXI secolo vanta quattro partite fra il 2001 e il 2003 e poi il ritorno nelle stagioni più recenti. Il bilancio complessivo vede sei vittorie per il Fenerbahce a fronte di quattro successi per la Virtus Bologna su un totale di dieci incontri, ad inizio secolo avevamo avuto una doppia vittoria italiana nel 2001-2002 e la rivincita dei turni con doppio successo l’anno seguente, poi passiamo alla stagione 2022-2023, quando è iniziata la storia “contemporanea” di questa partita, che da quel momento in poi vede il Fenerbahce in vantaggio per 4-2.

Nei primi due anni avevamo avuto solo successi casalinghi, i turchi hanno fatto la differenza vincendo entrambe le partite della scorsa stagione, 82-86 a Bologna il 20 novembre 2024 e poi un più netto 95-81 casalingo a Istanbul nel match di ritorno del 31 gennaio scorso. Adesso davvero ci siamo, i protagonisti stano per scendere in campo con la diretta Fenerbahce Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA: BELLA TRASFERTA IN TURCHIA

C’è tanto in palio nella diretta Fenerbahce Virtus Bologna, che si giocherà alle ore 18.45 italiane di stasera, martedì 25 novembre 2025, presso la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul per la tredicesima giornata della Eurolega di basket. Piccola annotazione pratica: se state pensando a un altro doppio turno, non sarà così stavolta perché nei prossimi giorni ci saranno le Nazionali.

Adesso però pensiamo solamente all’impegno della Virtus Bologna in riva al Bosforo, perché in palio c’è un possibile aggancio in classifica ai padroni di casa, che infatti finora hanno una sola vittoria in più rispetto alla V Nera, che in questa stagione sta disputando una Eurolega molto migliore rispetto al fiasco dell’anno scorso.

Finora c’è esattamente il 50% di vittorie, che sono sei sulle dodici partite disputate fino a questo momento, l’ultima delle quali appena venerdì scorso contro il Maccabi Tel Aviv, con un divertente 99-89 che ha esaltato l’attacco della Virtus Bologna, in casa addirittura imbattuta finora con cinque vittorie su cinque.

Per sognare bisogna crescere anche in trasferta, magari facendo uno scherzo al Fenerbahce Beko Istanbul, che come già accennato ha un bilancio fino a questo momento di sette vittorie e cinque sconfitte, quindi sostanzialmente nella diretta Fenerbahce Virtus Bologna si affrontano due squadre allo stesso livello: gli uomini di Dusko Ivanovic sapranno espugnare il Bosforo?

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA: PER MIGLIORARE IN TRASFERTA

C’è dunque un dato statistico macroscopico che dobbiamo approfondire verso la diretta Fenerbahce Virtus Bologna. Infatti la V Nera è 5-0 in casa ed è l’unica delle venti squadre partecipanti alla massima competizione europea ad essere ancora imbattuta davanti al pubblico amico, un dato straordinario per la squadracce l’anno scorso chiuse invece l’Eurolega al penultimo posto. Sarebbe però adesso prezioso riuscire a migliorare anche in trasferta, dove la Virtus ha già giocato sette partite e ne ha vinta solamente una, a metà ottobre sul campo del Villeurbanne.

Naturalmente la crescita è già molto evidente e giustamente il rendimento casalingo deve essere motivo d’orgoglio, cercare sempre di migliorarsi è però un imperativo nello sport e allora si deve puntare in alto, anche perché il Fenerbahce di Nicolò Melli ha già perso un paio di partite casalinghe in stagione, cedendo a Stella Rossa e Dubai. Dobbiamo però riconoscere pure che in questo momento c’è una striscia aperta di quattro vittorie consecutive per i turchi, che si presentano quindi in ottime condizioni alla diretta Fenerbahce Virtus Bologna…