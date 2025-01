DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA: ULTIME CHANCE SEGAFREDO

L’appassionante diretta Fenerbahçe Virtus Bologna si giocherà alle ore 18:30 di venerdì 31 gennaio presso la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, per la 24^ giornata di basket Eurolega 2024-2025: la Segafredo, reduce dalla sconfitta interna contro il Monaco, arrivata anche in maniera beffarda per il modo in cui la squadra ha saputo giocare quasi tutta la partita conducendo nel punteggio, ospita la seconda in classifica e ha ormai ben poche opportunità rimaste per andare a caccia di un posto nel play in, perché il record (7-16) parla chiaro così come la distanza del decimo posto, unita al fatto che davanti alla Virtus Bologna ci siano parecchie squadre.

Sarà allora una partita tesa e che potrebbe quasi essere un’ultima spiaggia per Dusko Ivanovic, che all’andata non aveva vissuto il blitz turco alla Unipol Arena visto che sulla panchina delle V nere sedeva ancora Luca Banchi, che di lì a poco si sarebbe dimesso. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta Fenerbahçe Virtus Bologna, non possiamo nascondere il fatto che la squadra di Sarunas Jasikevicius parta favorita ma in questa competizione le sorprese sono sempre all’ordine del giorno, noi speriamo che questa sera possa essercene una a favore della Segafredo che non si vuole ancora dare per vinta.

COME VEDERE LA DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Fenerbahçe Virtus Bologna sarà a disposizione dei soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sui canali di Sky Sport sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, come sempre poi l’alternativa per il match è anche l’abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA FENERBAHCE VIRTUS BOLOGNA: TURCHI LANCIATISSIMI

Nella diretta Fenerbahçe Virtus Bologna vedremo anche se la squadra di Istanbul proseguirà la sua striscia di vittorie: il Fenerbahçe ha subito la sua ultima sconfitta contro il Partizan, da quel momento ha infilato cinque successi consecutivi e nell’ultima giornata è andato addirittura a vincere al Pireo, battendo l’Olympiakos primo in classifica e, di conseguenza, rimettendo in discussione la vetta della regular season che adesso per la squadra di Nicolò Melli dista solo una partita. Certamente, al netto di quella che sarà poi la posizione finale, quando parliamo del Fenerbahçe parliamo di una squadra assolutamente da playoff, che ha anche ottime chance di tornare alla Final Four.

Non così ovviamente la Virtus Bologna, almeno per quanto stiamo vedendo adesso: le V nere hanno faticato fin da subito ad entrare in ritmo in Eurolega, al momento delle dimissioni di Banchi avevano due vittorie e ben undici sconfitte e, anche se con Dusko Ivanovic il passo è decisamente migliorato, la situazione era tale da chiamare a una rimonta che sarebbe davvero straordinaria. Ancora possibile per l’aritmetica e quanta strada rimane da percorrere in regular season, nei fatti difficile per quanto detto poco sopra, intanto già violare la Ulker Sports ad Event Hall non sarebbe male e permetterebbe di avere una chance in più.