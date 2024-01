DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: i precedenti sono sette (Eurolega, 25 gennaio 2024)

DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Sono sette i precedenti che introducono alla diretta di Fenerbahçe Virtus Bologna: tre recenti perché fanno riferimento all’ultima stagione e quella in corso, per gli altri invece bisogna tornare al biennio 2001-2003 che rappresenta un’altra epoca per entrambe le squadre. Il bilancio racconta di quattro vittorie della Virtus Bologna e tre del Fenerbahçe; lo scorso 23 novembre le V nere hanno vinto 87-79 alla Segafredo Arena e va detto che il testa a testa ci presenta un successo esterno a testa, quello dei turchi era arrivato nel gennaio 2003 con un netto 68-88 mentre per trovare quello della Virtus Bologna bisogna andare all’anno precedente, anche in questo caso una vittoria roboante con il risultato di 51-75.

Era stata una prova difensiva magistrale per la allora Kinder: il Fenerbahçe aveva tirato con il 33,3% dal campo ed era andato in lunetta per la miseria di 7 volte in tutta la partita, Hakki Harun Erdenay aveva segnato 21 punti e il resto della squadra era stato lasciato a 30. Per la Virtus Bologna invece 21 punti di un Alessandro Abbio da 5/9 dall’arco e 12 a testa per Marko Jaric (con anche 5 rimbalzi e 5 assist) e Manu Ginobili, che aveva perso 5 palloni ma per contro smazzato 5 assist. Non resta che scoprire come andranno le cose questa sera alla Ulker Sports and Event Hall… (agg. di Claudio Franceschini)

FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Fenerbahçe Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA: LE V NERE SOGNANO!

Fenerbahçe Virtus Bologna, in diretta dalla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, si gioca alle ore 18:45 (ora italiana) di giovedì 25 gennaio: siamo nella 23^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, ci avviciniamo a grandi passi alla fine della regular season ma c’è ancora parecchio da giocare, e questa partita in terra turca è importante per una Virtus Bologna che, rimessasi in marcia grazie alla vittoria contro Villeurbanne, continua a puntare la qualificazione diretta al playoff, garantita alle prime sei squadre in classifica. Al momento le V nere sono seconde insieme al Barcellona, con tre partite di margine sulla settima piazza: l’obiettivo di conseguenza è più che concreto.

Domenica la Virtus Bologna ha scaldato i motori vincendo a Varese: un successo che ha permesso alla banda di Luca Banchi di continuare la corsa verso la vittoria della regular season di Serie A1, e che ancora una volta ha messo in mostra un Marco Belinelli tornato centrale nel progetto Segafredo. La trasferta di Istanbul sarà tostissima; vedremo come andranno le cose nella diretta di Fenerbahçe Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo certamente provare a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante e importante serata di Eurolega.

DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Fenerbahçe Virtus Bologna bisogna dire che la squadra turca arriva dalla sconfitta di Kaunas, che di fatto ha messo fine o comunque frenato un momento ampiamente positivo: il Fenerbahçe dopo 22 giornate è quinto in classifica e ha due vittorie in meno rispetto alla Virtus Bologna, bisogna ricordare che nel corso della stagione ha dato il benservito a coach Dimitris Itoudis (si dice per qualche dissapore con alcuni giocatori) mettendo sotto contratto Sarunas Jasikevicius, che da allenatore ha vissuto quattro volte la Final Four di Eurolega (una con lo Zalgiris Kaunas) ma nei tre viaggi con il Barcellona ha raggiunto una sola finale e non ha mai vinto il titolo.

Si tratta certamente di una squadra ostica e che sta tornando sui livelli di qualche anno fa; tuttavia il Fenerbahçe non ha ancora raggiunto lo status di corazzata che aveva con Zeljko Obradovic in panchina, sono diversi anche i giocatori che calcano il parquet della Ulker Sports and Event Hall ma, in ogni caso, per la Virtus Bologna questa sarà una partita da prendere con le pinze anche perché, arrivati a questo punto della stagione, inizia a farsi sentire la stanchezza come le V nere hanno mostrato perdendo due settimane fa il doppio impegno di Eurolega. Tra poco avremo dunque il responso del parquet di Istanbul…











