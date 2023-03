Diretta Fenerbahçe Virtus Bologna/ Streaming video tv: trasferta difficile (Eurolega)

DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA COMPLESSA!

Fenerbahçe Virtus Bologna si gioca in diretta dalla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, con palla a due alle ore 18:45 (italiane) di venerdì 3 marzo: siamo nella 26^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, ed è una partita fondamentale per una Virtus Bologna che, dopo aver battuto il Baskonia, si è rimessa pienamente in corsa per un posto nei playoff perché le sue 12 vittorie l’hanno portata, entrando in questo turno, ad avere una sola gara di margine rispetto all’ottava posizione di una classifica che resta cortissima, e dunque in costante evoluzione con possibilissime sorprese anche in positivo.

Le V nere si scontrano questa sera contro un’avversaria che avevano battuto alla Segafredo Arena, ma che certamente rimane insidiosa: dopo qualche stagione in chiaroscuro il Fenerbahçe sembra poter tornare vicino a quei livelli che gli hanno consentito di arrivare alla Final Four di Eurolega a più riprese, sollevando anche un trofeo. Vedremo cosa succederà, certamente Sergio Scariolo spera di fare il colpo nella diretta di Fenerbahçe Virtus Bologna di cui noi, mentre aspettiamo che a Istanbul si alzi la palla a due, possiamo andare a presentare i temi principali.

DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fenerbahçe Virtus Bologna sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Eurolega sarà riservato agli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder). Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go. Infine diciamo che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Ci aspetta una grande partita con la diretta di Fenerbahçe Virtus Bologna: la Segafredo ha dimostrato di poter davvero giocare i playoff di Eurolega, forte di giocatori che anche per questa competizione sono un lusso (si pensi a Milos Teodosic) ma anche di un allenatore come Sergio Scariolo che gara dopo gara ha saputo trovare gli accorgimenti giusti anche e soprattutto a livello mentale e di esperienza, tanto che questa Virtus Bologna è stata in grado di battere ottime squadre come Real Madrid, Barcellona e appunto Baskonia, candidandosi a pieno titolo a un posto nella post season anche se ancora con il dubbio sulla partecipazione alla prossima stagione.

Il Fenerbahçe, lo abbiamo detto, non è più quella squadra semi-imbattibile che era comandata da Zelimir Obradovic; nel corso degli anni ha vissuto una crisi che l’ha portata lontana da quei fasti, ma adesso tutto sommato sembra che i turchi possano tornare a quei livelli o comunque avvicinarli, e sarebbe già positivo rimettere il proprio nome nelle qualificate ai playoff. Va anche detto, e ci torneremo, che dopo uno straordinario avvio il Fenerbahçe è anche parecchio calato, facendosi riassorbire dal gruppone; resta però un’avversaria temibile e sulla carta superiore alla Virtus Bologna, il che non impedisce comunque il grande colpo…











