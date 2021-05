DIRETTA FERALPISALÒ ALESSANDRIA/ Video streaming tv: sei i testa a testa ufficiali

DIRETTA FERALPISALÒ ALESSANDRIA: LO STORICO

Ci sono 6 precedenti di Feralpisalò Alessandria, e sono anche abbastanza recenti: fanno infatti riferimento a un periodo compreso tra il 2014 e il 2018, con un bilancio leggermente a favore dei Leoni del Garda. Sono 3 le loro vittorie, a fronte di 2 affermazioni dei grigi; un solo pareggio, uno 0-0 maturato qui al Turina. In questo stadio l’Alessandria ha festeggiato una vittoria, e questo ci dà anche modo di dire che tre anni fa queste due squadre si erano incrociate nel terzo turno dei playoff. I piemontesi avevano vinto in trasferta, ma purtroppo avevano vissuto una delusione simile a quella dell’anno precedente: partita dominata con i gol di Pablo Gonzalez, Tommaso Bellazzini e Michele Marconi, peccato che tra 83’ e 88’ la Feralpisalò avesse accorciato le distanze con Lorenzo Staiti e Andrea Ferretti. Reti che si erano rivelate decisive per il passaggio del turno: al Moccagatta infatti i bresciani avevano segnato con Davide Raffaello e Simone Guerra e poi, dopo la rete di Alessio Sestu per i padroni di casa, avevano trovato la terza marcatura con Ferretti, che aveva portato la Feralpisalò a giocarsela ancora nei playoff. Stavolta l’Alessandria saprà avere la meglio e correre verso la tanto agognata promozione in Serie B? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERALPISALÒ ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di FeralpiSalò Alessandria non sarà purtroppo disponibile, tuttavia possiamo segnalare che come sempre in Serie C sarà a disposizione la diretta streaming video fornita da Eleven Sports anche nella fase dei playoff, su abbonamento o anche acquistando l’evento singolo. Altrimenti, siti Internet e profili social delle due società saranno le principali fonti di informazione.

GRAN BANCO DI PROVA PER PAVANEL

Feralpisalò Alessandria, in diretta dal Lino Turina, è la partita in programma oggi, domenica 30 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Entriamo dunque nel vivo del secondo turno della fase nazionale dei play off della Serie C e per il turno di andata, ecco che spicca la diretta tra Feralpisalò e Alessandria, big match che vede in campo pure i leoni come gran pretendenti a sorpresa all’ultimo pass per la promozione al campionato 2021-22 della Serie B.

Sulla carta infatti la squadra di Pavanel, che ha concluso la stagione regolare con il quinto posto, non pareva certo tra le grandi favorite: pure solo pochi giorni fa i leoni del Garda hanno confermato le proprie ambizioni, battendo e dunque eliminato anche una big come il Bari, per cui pareva strada spianata fino alla promozione. La Feralpisalò, dopo aver condannato i galletti dunque può sognare, anche contro una formazione in gran condizione come l’Alessandria.

I piemontesi di Longo, che pure a lungo hanno sognato la qualificazione diretta alla cadetteria, complice qualche scivolone di troppo nelle ultime battute della stagione regolare, sono approdati al tabellone dei play off, a partita proprio da questo turno. I grigiorossi puntano comunque fare piazza pulita dei rivali, e conquistare subito la tanto attesa promozione. Chissà però che cosa succederà oggi in campo tra andata e ritorno saranno scintille nella 2^ fase nazionale dei play off.

DIRETTA FERALPISALÒ ALESSANDRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Pur trattandosi di incontri di andata e ritorno per la seconda fase nazionale dei play off della Serie C, ecco che la diretta tra Feralpisalò e Alessandria oggi si annuncia già bollente e dunque è facile immaginare che per le probabili formazioni dell’incontro di questo pomeriggio, entrambi gli allenatori puntino ancora su i loro titolari più affidabili. Cominciando dal Leoni del Garda vediamo che allora oggi Pavanel non rinuncerà al solito 4-3-3, dove pure sarà spazio per Brogni, Bacchetti, Legati e Bergonzi in difesa, davanti al solito De Lucia, confermato tra i pali. Per la mediana rimane irrinunciabile un giocatore come Carraro in cabina di regia, affiancato ancora da Scarsella e Guidetti, anche se Pinardi è alternativa valida. Pure va detto che in attacco è ballottaggio tra Guerra e Miracoli per la prima punta: Tulli e D’Orazio saranno i titolari sull’esterno, anche se Ceccarelli scalpita dalla panchina.

Classico 3-5-2 per l’Alessandria di Longo, che pure scommetterà su Mustacchio e Stanco in attacco (anche se Arrighini è alternativa più che valida dalla panchina). A centrocampo dovrebbe essere posto dal primo minuto per Giorno, Di Quinzio e Bruccini, con il duo Mora-Celia schierato sull’esterno dello schieramento: Macchioni, Cosenza e Prestia saranno i titolari in difesa.



