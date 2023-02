Diretta/ FeralpiSalò Arzignano streaming video tv: i gialloblu affamati (Serie C)

DIRETTA FERALPISALO ARZIGNANO: PADRONI DI CASA IN CERCA DI UN SUCCESSO

La diretta di FeralpiSalò Arzignano, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 17:30, racconta di una sfida tra squadre ad alta quota. Gli ospiti sono ottavi in classifica con prestazioni recenti da urlo che collocano i gialloazzurri come quarta miglior squadre per rendimento delle ultime cinque sfide (due vittorie e un pareggio). I padroni di casa invece risiedono sul gradino più basso del podio a una sola lunghezza dal Pordenone secondo e due dalla Pro Sesto capolista.

In casa la Feralpì alterna buone prestazioni a risultati negativi come testimoniano le sei vittorie e cinque sconfitte con due pareggi tra cui il più recente con il Padova. Molto bene, soprattutto ultimamente, l’Arzignano in trasferta: un pareggio e due vittorie nelle ultime tre uscite che portano ad un totale di venti punti conquistati lontano da casa.

FERALPISALO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Feralpi Salò Arzignano sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che da diverse stagioni ci delizia con le gare di Serie C attraverso l’abbonamento mensile o stagionale. La diretta Feralpi Salò Arzignano è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

FERALPISALO ARZIGNANO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Feralpi Salò Arzignano vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2: Pizzignacco in porta, difesa a quattro con Bergonzi-Pilati-Legati-Panico. A centrocampo Herghieligiu, Carraro e Balestrero con Voltan trequartista. L’ex Primavera Torino Butic affiancherà Guerra nel tandem offensivo.

Gli ospiti scenderanno in campo col medesimo assetto. I guantoni verranno indossati con Saio, gioiellino 2000 proveniente dalla Sampdoria, difeso dal quartetto Lattanzio, Piana, Molnar e Gemignani. Barba mezzala destra, dal lato opposto Antoniazzi e Casini in cabina di regia. Belcastro sarà il trequartista con Grandolfo e Parigi, entrambi in rete col Pordenone.











