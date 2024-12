DIRETTA FERALPISALÒ ARZIGNANO, SI GIOCA AL TURINA

Reduci da risultati opposti nell’ultimo turno di campionato, le squadre sono pronte a sfidarsi. La diretta FeralpiSalò Arzignano, in programma domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina. I padroni di casa hanno perso il recente match con la Pro Vercelli, risultato di 1-0. Nelle ultime sfide invece sono arrivati risultati favorevoli come il pareggio con l’Alcione Milano ma soprattutto i successi con Triestina e Lumezzane.

L’Arzignano invece al contrario si sta riprendendo da momenti difficili come per esempio i pareggi con Pergolettese e Renate più la sconfitta con il Novara. Il riscatto è arrivato nelle due settimane passate con Caldiero Terme e Atalanta U23.

DOVE VEDERE DIRETTA FERALPISALÒ ARZIGNANO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta FeralpiSalò Arzignano? Per prima cosa dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Lo stesso discorso vale la diretta streaming visibile senza problemi sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ ARZIGNANO

I padroni di casa giocheranno secondo il modulo 3-4-1-2. Rinaldi in porta, difeso da Rizzo, Pasini e Luciani. A centrocampo Vesentini, Zennaro, Hergheligiu e Pietrelli con Cavuoti dietro a Dubickas e Di Molfetta.

L’Arzignano invece predilige un 3-5-2 come assetto tattico. Tra i pali Boseggia, pacchetto arretrato composta da Rossoni, Milillo e Boffelli. Agiranno da esterni Cariolato e Mattioli con Lakti, Cerretelli e Antoniazzi a centrocampo. Mattioli-Lunghi tandem offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FERALPISALÒ ARZIGNANO

Infine è buona cosa dare un’occhiata alle quote per le scommesse FeralpiSalò Arzignano. I padroni di casa sono indicati come favoriti dai bookmakers a 1.65 rispetto al 2 fisso a 5.25 e il segno X relativo al pareggio a 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è offerto a 2.55 con l’Under alla stessa soglia a 1.43. Gol e No Gol rispettivamente a 2.40 e 1.45.