DIRETTA/ Feralpisalò Bari (risultato 0-0) streaming tv: ammoniti De Risio e Guidetti

DIRETTA FERALPISALÒ BARI (RISULTATO 0-0): AMMONITI DE RISIO E GUIDETTI

Viene ammonito De Risio per un fallo su Guerra, quindi al 35′ bel cross di D’Orazio per la testa di Scarsella che da buona posizione non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Al 37′ si rivede in avanti il Bari con D’Ursi che impatta però male sul pallone, quindi al 38′ ci prova Bacchetti senza fortuna. Un’ammonizione anche per Guidetti per un fallo su di Cesare, il risultato è fermo sullo 0-0 quando si va al riposo, Bari un po’ timido ma difensivamente efficace, a metà gara è la Feralpisalò ad aver però fatto l’impressione migliore. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FERALPISALÒ BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Bari verrà trasmessa su Sky Sport 252: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

FRATTALI SALVA SU SCARSELLA

Il Bari parte in attacco con Scarsella che al 5′ deve murare una conclusione di Sabbione, ma al 12′ è proprio Scarsella ad avere una grande chance, vedendosi il gol negato da un grande intervento di Frattali. Il portiere biancorosso salva ancora su una conclusione dalla distanza di Carraro e su un nuovo tentativo di Scarsella neutralizzato in due tempi, quindi finisce a lato un tiro di Tulli, con la Feralpi divenuta molto più incisiva col passare dei minuti. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Feralpisalò (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Guidetti, Scarsella; D’Orazio, Tulli, Guerra. A disp.: Liverani, Giani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Ceccarelli, Morosini, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Massimo Pavanel. Bari (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Rolando, Maita, De Risio, Semenzato; D’Ursi, Antenucci, Marras. A disp.: Marfella, Fiory, Bianco, Cianci, Sarzi Puttini, Candellone, Celiento, Lollo, Andreoni, Mercurio, Mane. All.: Gaetano Auteri. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

La diretta di Feralpisalò Bari comincia tra pochi istanti. La rimonta dei Leoni del Garda per arrivare al secondo turno dei playoff è stata importante: la quinta piazza nel girone B è stata strappata alla Triestina, che ne ha pagato le conseguenza venendo eliminata da quella Virtus Verona poi fatta fuori dagli stessi bresciani. Sono 31 i punti che la Feralpisalò di Massimo Pavanel ha ottenuto nel girone di ritorno: dopo aver perso consecutivamente contro Sambenedettese e Perugia, la squadra ha approcciato molto bene la seconda parte del campionato, anche se poi rispetto all’andata ha fatto appena 2 punti in più. la differenza sta comunque nel finale, perché dopo il pareggio di Ravenna (22 febbraio) i Leoni del Garda erano ancora ottavi in classifica, ma da quel momento hanno ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi a fronte di 5 sconfitte, pareggiando una partita importante al Nereo Rocco ed evitando la sconfitta esterna nelle ultime tre uscite. Se vogliamo, il dato che potrebbe preoccupare Pavanel è che, playoff compreso, la Feralpisalò non vince da tre gare e almeno un successo contro i galletti lo dovrà strappare per andare avanti; non resta però che vedere come andranno le cose, noi adesso ci mettiamo comodi e stiamo a vedere come andranno le cose nella diretta di Feralpisalò Bari, parola al campo perché finalmente la partita si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

FERALPISALÒ BARI: I TESTA A TESTA

Feralpisalò Bari è il primo precedente tra le due squadre, e arriva dunque in un contesto importante: il turno nei playoff di Serie C riguarda la fase nazionale e ci propone l’incrocio tra due squadre che in anni recenti hanno avuto storie diverse, con i galletti che si sono sì ritrovati in Serie D nel 2018, ma per i problemi societari. Ancora nel 2010-2011 infatti il Bari era in Serie A, poi ha vissuto stagioni in cadetteria nelle quali ha accarezzato il sogno promozione; ora si ritrova in terza divisione, a un anno dalla finale persa contro la Reggio Audace. Ce la farà questa volta? Da vedere, intanto in mancanza di precedenti contro la Feralpisalò possiamo dire che Gaetano Auteri, che a fine aprile è tornato sulla panchina dei galletti riprendendo il posto che Massimo Carrera gli aveva “soffiato”, ha sfidato i Leoni del Garda in due occasioni nel passato. Torniamo alla stagione 2018-2019, quando allenava il Catanzaro e questa partita era valida per il terzo turno della post season: la qualificazione se l’era presa la Feralpisalò di Damiano Zenoni grazie al gol messo a segno da Pasquale Maiorino all’andata, mentre il ritorno in Calabria era finito 2-2. Questa volta Auteri riuscirà ad avere la meglio sulla squadra bresciana, nel frattempo passata nella mani di Massimo Pavanel? Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

FERALPISALÒ BARI: I GALLETTI SONO FAVORITI

Feralpisalò Bari, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Di fronte due formazioni estremamente diverse nella loro storia, ma il match appare sulla carta estremamente equilibrato. La Feralpisalò si presenta dopo aver sofferto nel turno precedente dei play off, eliminando solo grazie a un pareggio la mina vagante Virtus Verona. Missione comunque compiuta per la formazione allenata da Massimo Pavanel che da diverse stagioni staziona ai piani alti della Serie C, senza riuscire però ad incidere nei play off. Dall’altra parte il Bari dopo una stagione deludente nella regular season è partito col piede giusto nei play off, battendo il Foggia nettamente nel derby pugliese del turno precedente. Il Bari vorrebbe proiettarsi verso quella finale play off persa l’anno scorso contro la Reggiana: mancato il doppio salto dai dilettanti, i biancorossi non hanno tenuto il passo delle prime chiudendo al quarto posto la stagione regolare, ma il calcio offensivo di Auteri sembra l’ideale per ripartire da zero e attaccare le big che puntano al salto in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ BARI

Le probabili formazioni della sfida tra Feralpisalò e Bari allo stadio Lino Turina. I padroni di casa allenati da Massimo Pavanel scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Liverani, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Scarsella, Guidetti; Ceccarelli, Tulli, D’Orazio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, Rolando; D’Ursi, Antenucci, Marras.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Feralpisalò e Bari, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 3.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 2.95 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.45 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



