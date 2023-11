DIRETTA/ FeralpiSalò Bari video streaming tv: ci sono appena due precedenti (Serie B, 11 novembre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ BARI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Feralpisalò Bari vede affrontarsi due formazioni che all’interno della propria storia si sono trovate l’una o l’altra in solamente due circostanze. La prima volta che queste due squadre si sono trovate l’una contro l’altra è stato il 23 maggio 2021. La prima volta storica tra queste due formazioni è andata alla formazione lombarda grazie al gol decisivo firmato al minuto 56 dell’attaccante Giacomo Tulli.

Gara di ritorno giocata allo stadio San Nicola di Bari che ha permesso ai lombardi di ottenere una storica qualificazione al turno successivo per i play off di categoria per salire in cadetteria. Con il risultato di 0-0, la formazione allenata da Stefano Vecchi riuscì ad approdare al turno successivo, fermando il Bari. Quest’oggi le due formazioni si affrontano per la prima volta nel campionato cadetto e in panchina non ci sono i due tecnici dei precedenti storici (Stefano Vecchi e Michele Mignani). (Marco Genduso)

FERALPISALÒ BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match FeralpiSalò Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di FeralpiSalò Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GARDESANI ULTIMI

FeralpiSalò Bari sarà in diretta dallo stadio “Garilli” di Piacenza, alle ore 14:00 di sabato 11 novembre: si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Situazioni abbastanza diverse tra le due formazioni: i Leoni del Garda, infatti, occupano l’ultima posizione in classifica ma nell’ultimo turno hanno strappato un buon pari a Cosenza. Per i Galletti, invece, le due vittorie consecutive contro Brescia e Ascoli hanno consentito di agganciare la zona play-off.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA FERALPISALÒ BARI

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di FeralpiSalò Bari. Tra i padroni di casa, infatti, mister Marco Zaffaroni dovrà rinunciare all’infortunato Bacchetti, pronto al suo posto Tonetto. Per i pugliesi, invece, mister Pasquale Marino si affiderà al tandem offensivo composto da Nasti e Diaw.

FERALPISALÒ BARI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di FeralpiSalò Bari possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

