DIRETTA/ Feralpisalò Brescia video streaming tv: beffa per i Leoni all’andata (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ BRESCIA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Feralpisalò Brescia parliamo ovviamente di un intrigante e stuzzicante derby, che però ha soltanto un precedente visto che le due squadre hanno avuto percorsi ben diversi nella loro storia. Adesso si rischia uno scenario molto simile, perché i Leoni del Garda sono vicini alla retrocessione; d’altro canto potrebbe essere il Brescia a salire in Serie A, anche se attualmente deve ancora blindare la sua posizione ai playoff. Ad ogni buon conto, l’unico incrocio di cui possiamo parlare è quello del Rigamonti: interessante, perché lo scorso 6 ottobre i due allenatori erano Stefano Vecchi e Daniele Gastaldello mentre oggi parliamo di Marco Zaffaroni e Rolando Maran.

La partita era finita 1-1, con grande beffa per la Feralpisalò: i Leoni del Garda si erano portati in vantaggio al 13’ minuto grazie al gol realizzato da Andrea La Mantia, sembrava essere la rete definitiva per una bellissima vittoria esterna nel primo derby di sempre e invece, nel primo minuto di recupero, Gabriele Moncini aveva pareggiato per il Brescia. Oggi la Feralpisalò cerca vendetta anche per come si era chiusa lo scorso autunno, vedremo cosa succederà al Lino Turina… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERALPISALÒ BRESCIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La partita tra Feralpisalò Brescia è facile da seguire, grazie alle molte opzioni disponibili per accedere alla diretta. Su Sky, si può guardare la partita acquistando il pacchetto Calcio o scegliendo la stessa opzione su NowTv. In alternativa, DAZN trasmette la partita con un abbonamento standard.

FERALPISALÒ BRESCIA: DERBY DELICATO!

I tre punti saranno fondamentali quest’oggi 1 maggio 2024 alle ore 18.00 per la 36esima partita di Serie B in questa diretta di Feralpisalò Brescia. Questa sfida ha un grande peso per entrambe le squadre, che cercano di raggiungere i propri obiettivi stagionali. I padroni di casa sono in lotta per evitare la retrocessione e tre punti oggi potrebbero aiutare a scongiurare i playout, anche se la situazione è difficile visto che la Feralpisalò ha vinto solo una delle ultime cinque partite.

Il Brescia d’altro canto è settimo in classifica e ha bisogno di una vittoria per consolidare la propria posizione nei playoff. La squadra è a un solo punto dal rischio di uscire dalla zona playoff, quindi ogni punto conquistato oggi sarà cruciale.

FERALPISALÒ BRESCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire le probabili formazioni della diretta tra Feralpisalò Brescia che sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre. I padroni di casa non si schioderanno dal granitico 3-5-2 di mister Zaffaroni. In difesa farà rientro l’ex Martella che affiancherà Balestrero e Ceppitelli; in mezzo al campo un trio dinamico formato da Koufalidis, Fiordilino, Zennaro; in attacco proveranno a far male la Mantia e Compagnon.

Dall’altra parte, per il Brescia, scenderanno in campo con il modulo 4-3-2-1: non ci saranno Adorni e Moncini per infortunio, ma rientrerà Papetti in difesa che formerà la linea a quattro con Dickmann, Cistana, e Jallow; a centrocampo Paghera, Bisoli e Bertagnoli e in avanti il solito trio Galazzi-Bjarnason-Bianchi.

FERALPISALÒ BRESCIA, LE QUOTE

Come di consueto analizziamo le quote relative alla diretta di Feralpisalò Brescia con l’ausilio del sito della Snai: la vittoria ospite sembra scontata con una quota del 1,7. I padroni di casa vincenti invece porterebbero una quota di 2,8 all’importo scommesso. IL segno X invece è quotato a 2,1.

