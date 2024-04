DIRETTA/ Feralpisalò Cosenza video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ COSENZA: TESTA A TESTA

C’è solo un testa a testa della diretta FeralpiSalò Cosenza ed è quello dell’andata, terminato 1-1 con gol di Venturi e Butic. Per il resto le due compagini non si sono mai affrontate, dunque andremo a vedere il rendimento recente di entrambi in queste ultime settimane del campionato di Serie B.

La FeralpiSalò si sta dimostrando sempre di più una squadra altalenante avendo una perfetta alternanza di vittoria-sconfitta nelle ultime cinque: successo con lo Spezia, ko con la Sampdoria, vittoria con il Modena, gara persa col Parma e 1-0 inflitto alla Cremonese. Insomma, in trasferta si vince e in casa si perde. Il Cosenza invece non trova i tre punti dal 17 febbraio con il Lecco. Da quel giorno in poi due pareggi e quattro sconfitte tra cui l’ultima in casa contro il Brescia per 2-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FERALPISALÒ COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Feralpisalò Cosenza sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

C’È UN GRANDE EQUILIBRIO!

Immergiamoci nella diretta di Feralpisalò Cosenza, match per la 32esima giornata di Serie B che avrà l’ora X fissata per oggi 6 aprile alle 14,00. Dopo la vittoria a Cremona che ha acceso le speranze di salvezza della squadra del Garda. Con una rete nella ripresa di Bergonzi, le Feralpisalò hanno ottenuto tre punti preziosi, tenendo testa con merito a una squadra nettamente favorita. Nonostante le numerose azioni da gol create dagli avversari, la determinazione della Feralpi e la cinicità sottoporta hanno portato alla quinta vittoria esterna del campionato.

Con 30 punti in classifica, la squadra si avvicina ad Ascoli e Ternana, trovandosi a soli quattro punti dalla salvezza garantita. Nonostante la strada da percorrere, le speranze sono legittime per i verdeblu. La sfida al Garilli di Piacenza contro il Cosenza si preannuncia delicata. Il Cosenza arriva a questa partita dopo un periodo poco positivo, culminato nella sconfitta casalinga contro il Brescia per 2-1.

FERALPISALÒ COSENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Feralpisalò Cosenza alle probabili formazioni con il portiere Pizzignacco che si conferma un pilastro fondamentale dopo la sua prestazione determinante nell’ultimo match della Feralpisalò. La sua presenza è imprescindibile per mantenere la porta inviolata e dare sicurezza alla difesa.

Dall’altra parte invece, il Cosenza punterà su Crespi, nonostante la sua statura ridotta, il quale si è dimostrato un elemento chiave per la squadra calabrese. Oltre a segnare con regolarità, Crespi svolge un ruolo importante nel raccordo del gioco, contribuendo alla costruzione delle azioni offensive.

