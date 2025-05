DIRETTA FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO FINALE 2-1): DIFESA DI FERRO DEI CALABRESI

Questo è l’ultimo e decisivo aggiornamento della diretta Feralpisalò Crotone con i padroni di casa tutti in avanti alla ricerca del gol per superare il turno. In questi ultimi minuti sono saltati gli schemi e la Feralpisalò cerca il gol utilizzando le ultime energie nervose rimaste dopo una partita piena di emozioni.

Dopo i 90′ minuti, il recupero è di sei minuti e regala l’ultima chance ai padroni di casa. Al 91′ ci prova Pasini ma il suo colpo di testa è alto sopra la traversa. Gli ultimi minuti del recupero sono di totale confusione con i padroni di casa che cercano di mettere il pallone in mezzo all’area e gli ospiti tutti chiusi per allontanare ogni pericolo. Alla fine a spuntarla è il Crotone che si salva grazie alla sua difesa e ad un fuorigioco capace di annullare il terzo gol della Feralpisalò. (Agg. di Andrea Marino)

FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 2-1): IL VAR ANNULLA IL VANTAGGIO DEI PADRONI DI CASA

Il ritmo continua ad alzarsi e la partita rimane in bilico con i padroni di casa che passerebbero il turno se riuscissero a segnare un altro gol senza subirlo. Il Crotone, però, sembra essere riuscito ad allontanare un momento di totale apnea con i padroni di casa che stavano chiudendo gli ospiti nella loro metà campo.

Quando sembrava poter uscire il Crotone, al 69′ arriva una “papera” clamorosa di D’Alterio che si fa passare il pallone tra le gambe dopo un retropassaggio di Guerini. Il gol, però, viene annullato dopo un controllo VAR che segnala un fuorigioco ad inizio azione. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 2-1): CAMBI PER I CALABRESI

Il vantaggio arriva nell’ultimo aggiornamento ha riaperto la diretta Feralpisalò Crotone e “suggerito” ai calabresi di dover cambiare qualcosa per provare ad invertire l’inerzia del match. La scelta di Longo è quella di sostituire Silva e Tumminello per mandare in campo Oviszach e Schirò.

In questa fase continua il pressing alto dei padroni di casa che sta mettendo in totale difficoltà il Crotone che non riesce ad uscire dalla sua metà campo. (Agg. di Andrea Marino)

FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 2-1): DI MOLFETTA IN ROVESCIATA!

L’1 a 1 maturato nel primo tempo ha riportato la partita alla stessa situazione in essere prima del fischio d’inizio ed ora serviranno due reti per vedere il passaggio dei padroni di casa. Di contro, il Crotone ha dimostrato di essere cinico sotto porta e molto pericoloso in contropiede perciò la partita rimane tutt’altro che scontata.

Il primo pallone di questo secondo tempo è giocato dai padroni di casa che partono subito forte a caccia di un gol. Al 50′ è molto interessante l’occasione per la Feralpisalò con Cavuoti che sfonda da destra in area di rigore e mette il pallone a rimorchio dove a calciare è Rizzo che trova una traiettoria insidiosa respinta in angolo da D’Alterio. Sul corner successivo, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Di Molfetta che trova un super gol in rovesciata che riapre la partita.(Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 1-1): ZENNARO TROVA IL PARI

Dopo il vantaggio degli ospiti, continua la diretta Feralpisalò Crotone e lo fa con i padroni di casa chiamati a riordinare le idea per provare a rimontare un risultato proibitivo che li vede sotto di tre reti. Al 36′ arriva la prima ammonizione del match con Armini che subisce un tunnel da Zennaro e lo stende all’altezza della trequarti concedendo una punizione interessante che Di Molfetta non riesce a trasformare.

La vera risposta della Feralpisalò arriva al 41′ con Zennaro che calcia da fuori area con un destro preciso e supera D’Alterio. Il pari rialza il morale dei padroni di casa che cerca anche il secondo gol senza però riuscirci. (Agg. di Andrea Marino)

FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 0-1): VANTAGGIO DEI CALABRESI

La partita inizia ad essere molto movimentata con azioni da gol da ambo le parti per via dell’atteggiamento offensivo dei padroni di casa. Al 20′ è Crespi a cercare il gol con una conclusione da fuori area ma D’Alterio para e respinge il pericolo.

Su un ribaltamento di fronte, il Crotone sfiora il vantaggio con Tumminiello che calcia di prima su un suggerimento di Vitale ma il pallone termina di poco fuori. Un altro contropiede trova impreparata la difesa della Feralpisalò che subisce il gol dello 0 a 1 con Vitale che appoggia in rete da dentro l’area di rigore dopo un assist di Pasini. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 0-0): CI PROVA SORENSEN

La diretta Feralpisalò Crotone non si è ancora accesa del tutto ma le due squadre stanno giocando ad alto ritmo con la speranza di superare il turno. Ad essere più pericolosi sono i padroni di casa che stanno comandando il possesso del pallone per aprire la difesa dei calabresi.

Al 16′ arriva una grande occasione per la Feralpisalò con Sorensen che riesce a colpire di testa da dentro l’area di rigore ma trova una grande parata di D’Alterio a salvare il risultato. (Agg. di Andrea Marino)

FERALPISALÒ CROTONE (RISULTATO LIVE 0-0): I LOMBARDI CHIEDONO UN RIGORE

Si parte anche a Salò con i padroni di casa che dovranno recuperare il 3 a 1 subito nella gara di andata per sperare di superare il turno. I primi minuti sono subito interessanti per i padroni di casa che giocano subito in avanti alla ricerca del gol per sbloccare il match.

Dopo due minuti è Hergheligiu a provarci con un tiro da fuori ma la sua conclusione esce di poco creando il primo pericolo per gli ospiti. All’8′ la Feralpisalò chiede un calcio di rigore per un colpo di mano di Storati ma l’arbitro e il VAR lasciano correre perché il tocco arriva dopo una scivolata. (Agg. di Andrea Marino)

Diretta Feralpisalò Crotone (risultato 0-0): si comincia!

Manca ormai pochissimo alla diretta di Feralpisalò Crotone, due squadre che giocano un calcio molto diverso e che proprio per questo motivo sarà un piacere portare ad analizzare con le statistiche raccolte dalla nostra redazione. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che punta molto sul classico gioco all’italiana dove la difesa e bssa e ci si affida ai lanci lunghi, possiamo capirlo non solo per la difesa che si posiziona in media a 22 metri dalla porta, ma anche per i 35 cross progressivi di media di almeno trenta metri che si fanno ogni partita. Certo che solo il 18% di questi ultimi però è realmente utile per gli attaccanti.

Il Crotone invece preferisce affidarsi ai singoli, lo si può intuire sopratutto per il 21% di reti che arrivano a da azioni che hanno almeno due dribbling prima del tiro in porta. La difesa poi in questi playoff sta giocando un ruolo fondamentale perché si è passati dall’1,2 stagionale allo 0,8 di adesso. Basterà per portare a casa i tre punti? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Feralpisalò Crotone, finalmente si comincia con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Feralpisalò Crotone, come vedere la partita

La diretta Feralpisalò Crotone andrà in scena allo Stadio Leonardo Garilli e potrà essere seguita dai clienti Sky Sport sul canale 252 e su cellulare e computer in diretta streaming video su NowTv e SkyGo, ma anche in maniera più semplice grazie a Rai Sport.

Feralpisalò Crotone, rossoblù in vantaggio per il passaggio del turno

Alle 20.00 si giocherà la diretta Feralpisalò Crotone, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Serie C e che avvicinerà una delle due formazioni alla possibilità di essere promossa in Serie B, i verdeblu grazie al loro terzo posto avevano potuto saltare i turni precedenti e partire da quello attuale ma nonostante fossero riposati e sulla carta favoriti sono stati sconfitti 3-1 in casa del Crotone.

I rossoblù invece grazie a loro quarto posto nel girone C avevano potuto saltare il primo turno dei playoff, superando poi il secondo nonostante il pareggio 0-0 con la Juventus Next Gen per via di un miglior posizionamento in campionato.

Formazioni Feralpisalò Crotone, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni che dovrebbero scendere in campo nella diretta Feralpisalò Crotone potrebbero vedere alcuni cambi per i verdeblu di Aimo Diana che quindi tornerà al 3-4-3 con Rinaldi in porta, Rizzo, Pasini e Sorensen i tre difensori centrali, Zennaro e Vesentini sulle fasce con Brambilla ed Hergheligiu in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Crespi e Boci sugli esterni e Molfetta in posizione centrale. Emilio Longo invece confermerà il 4-2-3-1 con gli undici della partita d’andata con D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron, Gallo e Vinicius, Vitale, Tumminello e Jonathan Silva e Murano.

Diretta Feralpisalò Crotone, quote e possibile risultato finale

Per chi fosse interessato alla scommesse ecco ora i numeri che i le diverse piattaforme hanno affidato ai possibili risultati che la partita potrebbe vedere dopo i 90 minuti di gioco, prendiamo in esame bet365 che assegna alla vittoria dei verdeblu il valore più basso, che però non deve per forza significare il passaggio del turno della squadra, la quota è quindi di 2.10, ci sono poi la vittoria dei rossoblù e il pareggio che sono valutate in maniera uguale probabilmente perché assicurerebbero lo stesso risultato ovvero il passaggio del turno dei calabresi, ecco quindi che entrambe vengono pagate 3.10.