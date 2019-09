Diretta Feralpisalò Fano/ Streaming video e tv: quote, bresciani favoriti (Serie C)

Feralpisalò Fano, che viene diretta dal signor Claudio Petrella e si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. Continuano a mostrarsi in ripresa i Leoni del Garda, che dopo due vittorie consecutive contro Fermana e Virtus Verona hanno ottenuto un altro utile pareggio esterno contro il Modena, su un campo sempre difficile come quello del ‘Braglia’. Sale in classifica la Feralpisalò a quota otto punti, avendo ormai riscattato il pesante ko all’esordio col poker incassato sul campo della Reggio Audace. Dall’altra parte il Fano pareggiando in casa senza reti proprio contro la Reggio Audace ha abbandonato l’ultimo posto in classifica nel girone B, lasciato all’Imolese. Tre pareggi consecutivi per i marchigiani che sono però ancora a caccia della loro prima vittoria in questo campionato, in cui comunque vanno a caccia dell’obiettivo salvezza senza fare per il momento voli pindarici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Feralpisalò Fano, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’-FANO

Le probabili formazioni di Feralpisalò Fano, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I lombardi padroni di casa saranno schierati con un 3-5-2 dal tecnico Zenoni con: De Lucia; Giani, Legati, Rinaldi; Zambelli, Contessa, Magnino, Carraro, Scarsella; Maiorino, Stanco. Risponderà il Fano allenato da Gaetano Fontana con questo undici titolare schierato con un 4-3-3: Viscovo, Gatti, Carpani, Baldini, De Vito, Di Sabatino, Parlati, Sapone, Tofanari, Barbuti, Kanis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Feralpisalò e Fano, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i Leoni del Garda contro i marchigiani. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 3.80, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 6.80. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90, l’under 2.5 a una quota di 1.80.



