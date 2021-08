Diretta/ Feralpisalò Fiorenzuola (Serie C) streaming video e tv. Un gran ritorno

DIRETTA FERALPISALÒ FIORENZUOLA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Feralpisalò Fiorenzuola, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un grande ritorno quello della formazione piacentina, che negli anni Novanta è stata anche in lotta per la promozione in Serie B e che è tornata tra i professionisti dopo una grande volata nello scorso campionato di Serie D, vinta ai danni dei toscani dell’Aglianese. Il Fiorenzuola è apparso competitivo anche nell’esordio in Coppa Italia, perdendo solo di misura contro l’Entella appena retrocessa dalla Serie B.

Ko di misura anche per la Feralpisalò nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, contro una Pro Patria che si è confermata formazione potenzialmente fastidiosa. La Feralpi parte sempre con buone ambizioni, certo dopo la cinquina in amichevole alla Pergolettese i Leoni del Garda speravano in un approccio migliore alla fase ufficiale della stagione. L’obiettivo primario resta comunque il campionato, iniziare bene sarebbe ovviamente fondamentale anche dal punto di vista del morale.

DIRETTA FERALPISALÒ FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Fiorenzuola non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ FIORENZUOLA

Le probabili formazioni di Feralpisalò Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Bergonzi, Damonte, Bacchetti, Brogni; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Spagnoli. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola, Potop, Dimarco, Fiorini, Cavalli, Ferri, Tommasini, Palmieri, Arrondini, Bruschi, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.62, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA