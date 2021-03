DIRETTA/ Feralpisalò Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA FERALPISALO’ GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Feralpisalò Gubbio inizia: cosa possiamo dire sulla partita del girone B di Serie C mediante l’analisi delle rispettive statistiche stagionali? I padroni di casa della Feralpisalò vengono dal sonoro 4-0 incassato dalla corazzata Padova e vogliono rialzarsi contro un Gubbio agguerrito grazie a tre vittorie consecutive e senza sconfitte da sette turni. Campionato da tredici match vinti, sette pareggiati e dieci persi per la FeralpiSalò fino a questo momento, con una differenza reti di +1 (quarantuno gol fatti e quaranta subiti). Per gli ospiti del Gubbio, dieci sono le vittorie, accompagnate da undici pareggi e nove sconfitte. Trentaquattro le reti messe a segno, trentacinque quelle subite. Adesso però basta numeri e parole: infatti la parola deve passare ai protagonisti sul campo, perché ora FeralpiSalò Gubbio comincia davvero!

DIRETTA FERALPISALO’ GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Gubbio non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

FERALPISALO’ GUBBIO: SFIDA INCERTA

Feralpisalò Gubbio, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Eugubini che si presentano all’appuntamento esaltati dal derby: da ben 70 anni il Gubbio non batteva il Perugia in uno scontro di campionato, il 3-2 di mercoledì scorso ha spezzato l’incantesimo, con un secondo tempo particolarmente emozionante e il crescendo dei gol realizzati da Signorini (doppietta) e Pellegrini tra il 24′ e il 42′ della ripresa. Una pagina che avvicina il Gubbio di soli 2 punti alla zona play off, con la squadra di Vincenzo Torrente che ha centrato la terza vittoria consecutiva.

La Feralpisalò resta settima in classifica ma mercoledì scorso non ha retto l’urto di un Padova che ha scaricato la rabbia per la precedente sconfitta col Matelica, calando un perentorio poker contro i Leoni del Garda. 5 punti di vantaggio sul Gubbio per la Feralpisalò, questo è il margine dei lombardi sulla zona play off, da blindare in questo scontro diretto pur tenendo conto dell’ottimo stato di forma della squadra avversaria.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ GUBBIO

Le probabili formazioni della sfida tra Feralpisalò e Gubbio presso lo stadio Lino Turina. I padroni di casa allenati da Massimo Pavanel scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Scarsella, Gavioli, Morosini; Ceccarelli, Miracoli, Guerra. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Sainz-Maza, Megelaitis, Malaccari; Pasquato; Pellegrini, Fedato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Feralpisalò Gubbio ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.10 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.10 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



