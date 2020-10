Diretta/ Feralpisalò Imolese (Serie C) streaming video e tv: sfida tra outsider

DIRETTA FERALPISALÒ IMOLESE: I LOMBARDI REDUCI DA DUE KO

Feralpisalò Imolese, diretta dal signor Saia di Palermo, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone B, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Turina. Sfida tra outsider che hanno vissuto però due partenze diametralmente opposte nel nuovo campionato. I Leoni del Garda dopo aver esordito in maniera positiva battendo l’Arezzo in casa, sono andati incontro a due sconfitte consecutive in trasferta, la prima in Coppa Italia sul campo del Lecce, la seconda in campionato in casa della matricola Matelica. Un ko inaspettato che ora i lombardi proveranno a riscattare contro un’Imolese che dopo il colpaccio di Padova ha mosso ancora la classifica pareggiando 1-1 contro la Virtus Verona, che aveva segnato nel finale con Pittarello ma si è ritrovata raggiunta a un minuto dal novantesimo da una rete di Masala, che ha così permesso all’Imolese di mantenere la sua imbattibilità in questo avvio di stagione.

DIRETTA FERALPISALO’ IMOLESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Feralpisalò Imolese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ IMOLESE

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Feralpisalò e Imolese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Pavanel con un 4-3-3: De Lucia, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Rizzo, Guidetti, Morosini, Carraro, Ceccarelli, Miracoli, D’Orazio. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Cevoli affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-2 come modulo di partenza: Siano, Rondanini, Ingrosso, Rinaldi, Provenzano, Ventola, Pilati, Morachioli, Torrasi, Lombardi, Carini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Feralpisalò Imolese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,92, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,15, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,00 la posta scommessa.



