DIRETTA/ Feralpisalò Juventus U23 video streaming tv: è la quarta volta al Turina

DIRETTA FERALPISALÒ JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

E ora per la diretta di FeralpiSalò Juventus U23 diamo uno sguardo ai precedenti delle due squadre. In casa dei neroverdi il match si è disputato in tre occasioni con due successi dei padroni di casa e uno degli ospiti, senza nessun pareggio cosa curiosa nemmeno a campi invertiti. L’ultimo precedente allo Stadio Lino Turina è di questa stagione, risale allo scorso 2 novembre quando la gara si disputò per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. A vincere fu la seconda squadra della Vecchia Signora col risultato di 2-5. Gli ospiti erano in doppio vantaggio dopo 23 minuti grazie ai gol di Iocolano e Compagnon.

Diretta/ Feralpisalò Trento (risultato finale 1-0): ci pensa Zennaro!

D’Orazio la riapriva con Verduci in grado di chiuderla ancora prima che Bacchetti dava una speranza ai suoi per la seconda frazione di gioco. Nella ripresa però i bianconeri andavano ancora in gol con Sersanti e Lipari. FeralpiSalò non vince in casa contro questo avversario dal 26 settembre 2021, una gara terminata col risultato finale di 3-2. Gli ospiti erano andati avanti dopo 10 minuti con Sekulov. Guerra pareggiava con una doppietta del pirata Davide Luppi, uno su rigore, che permetteva ai padroni di casa da vincere. Inutile fu il gol di Ake nel finale.

Diretta/ Juventus U23 Mantova (risultato finale 2-2): autogol di Gerbaudo!

DIRETTA FERALPISALÒ JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Juventus U23 non sarà fornita, non essendo questa una delle partite che sono state scelte per essere trasmesse sui canali della televisione satellitare. Abbiamo però un appuntamento classico con la Serie C: tutti i match di questo campionato infatti, come ben sappiamo, sono appannaggio della piattaforma Eleven Sports, e dunque la visione di questa Feralpisalò Juventus U23 sarà in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordando che potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare on demand il singolo evento.

Video/ Pro Patria Juventus U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Palumbo (Serie C)

FERALPISALÒ JUVENTUS U23: PARTITA SCINTILLANTE!

Feralpisalò Juventus U23, in diretta dallo stadio Lino Turina, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 30 novembre: valida per la 16^ giornata di Serie C 2022-2023, rappresenta una bella sfida in un girone A che vive oggi il suo turno infrasettimanale. Bisognerà dunque tenere conto anche della fatica accumulata nel weekend precedente: la Feralpisalò entra nella giornata di campionato con 3 punti da recuperare alla capolista Pordenone, e una bella vittoria casalinga contro il Trento. Ora la possibilità di giocare immediatamente un altro match davanti al proprio pubblico, cosa che certamente Stefano Vecchi vorrà sfruttare.

La Juventus U23 ha avuto un approccio difficile alla nuova stagione, ma poi ha saputo riprendersi con qualche vittoria di prestigio che l’ha riposizionata in zona playoff; si procede più o meno secondo i piani anche se il pareggio interno contro il Mantova è stato leggermente deludente. Serve un cambio di passo più deciso; vedremo cosa succederà nell’attesa diretta di Feralpisalò Juventus U23, nelle ore che ci separano dal calcio d’inizio facciamo qualche rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori sul terreno di gioco del Turina, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ JUVENTUS U23

Possiamo pensare a qualche cambio nelle formazioni della diretta Feralpisalò Juventus U23. Nel 4-3-1-2 di Vecchi Christian Dimarco può fare il terzino sinistro con una difesa nella quale Salines può prendere il posto di Legati affiancando Pilati, con Pizzignacco in porta e Bergonzi sulla corsia destra. A centrocampo Musatti e Palazzi possono giocare come mezzali; nel caso rimarrebbero fuori sia Di Molfetta che D’Orazio con la conferma del solo Hergheligiu, che agirebbe in qualità di playmaker basso. Alle spalle delle due punte Zennaro, matchwinner domenica; davanti, possibilità per Cernigoi in luogo di uno tra Siligardi (più probabile) e Pittarello.

Massimo Brambilla deve fare i conti anche con gli infortuni, che non sono pochi: il modulo della sua squadra sarà il 4-2-3-1, Mulazzi e Diego Stramaccioni come terzini di una difesa completata da Muharemovic e Riccio, in porta andrà Garofani. La mediana potrebbe vedere la conferma di Barrenechea e Besaggio ma occhio alla candidatura di Palumbo, poi spazio a Iocolano come esterno sulla trequarti lasciando a Bonetti la maglia di centrale e verosimilmente Sekulov a destra, come prima punta invece Pecorino potrebbe sfilare in panchina e allora se la giocano Cudrig e Da Graca oltre a Leonardo Cerri.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta della diretta Feralpisalò Juventus U23, leggiamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per il girone A di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Leoni del Garda vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 2,90 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria dei giovani bianconeri, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA