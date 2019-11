Diretta Feralpisalò Lecco/ Streaming video tv: al Turina per la Coppa Italia Serie C

Feralpisalò Lecco, che si gioca giovedì 7 novembre 2019 alle ore 20.00 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. I Leoni del Garda arrivano all’appuntamento lanciati da una notevole serie positiva, con cinque vittorie e un pareggio ottenuti nelle prime sei giornate di campionato. L’avvento di Stefano Sottili in panchina ha fatto cambiare marcia alla squadra per una serie sì partita proprio nel precedente turno di Coppa Italia, superato con la Feralpisalò andata a vincere a domicilio sul campo del Sudtirol. Dall’altra parte il Lecco uscito da una lunga crisi con la vittoria di domenica scorsa sul campo della Carrarese, in generale il cambio in panchina con l’avvento di Gaetano D’Agostino sembra aver fatto bene ai bluceleste. I lecchesi tornano a giocare in Coppa dopo aver eliminato nella fase preliminare Giana Erminio ed Albinoleffe ed ora proveranno a rilanciarsi per crescere anche in vista del campionato, dove devono risalire dalla parte bassa della classifica del girone A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Lecco, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ LECCO

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Feralpisalò Lecco, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 20.00 presso lo stadio Turina di Salò, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. La Feralpisalò allenata da Stefano Sottili schiererà un 4-3-2-1: De Lucia, Zambelli, Giani, Rinaldi, Contessa, Magnino, Pesce, Altobelli, Scarsella, Maiorino, Andrea Caracciolo. Il Lecco guidato in panchina da Gaetano D’Agostino risponderà con un 3-4-3 così schierato: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Bastrini, Carissoni, Moleri, Bobb, Pastore, Giudici, Capogna, Negro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Feralpisalò favorita sul Lecco. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.90. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



