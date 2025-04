DIRETTA FERALPISALÒ LUMEZZANE, MATCH ATTESO

Una partita che può valere una stagione per una delle due squadre. La diretta Feralpisalò Lumezzane sarà giocata sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:30 e soprattutto per gli ospiti potrebbe rappresenta un crocevia fondamentale.

Infatti la classifica della Feralpisalò sembra abbastanza segnata con il terzo posto con un +12 sulla quarta e -9 dal secondo posto. Le ultime partite sono due successi importanti contro Trento e Triestina rispettivamente per 2-0 e 2-1.

Il Lumezzane invece non trova il successo dal 25 gennaio in occasione della sfida esterna contro l’Atalanta U23. Da quel giorno in poi pochissimi punti e tante sconfitte come contro Triestina, Vicenza, Pregolettese, Renate e Albinoleffe.

DOVE VEDERE DIRETTA FERALPISALÒ LUMEZZANE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Feralpisalò Lumezzane dovrete per forza abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio. Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ LUMEZZANE

La Feralpisalò giocherà con il modulo 3-5-2. Rinaldi in porta, protetto da Rizzo, Pasini e Cabianca. Agiranno da esterni Cavuoti e Giudici mentre a centrocampo Zennaro, De Francesco e Balestrero. Tandem offensivo Santini-Di Molfetta.

Il Lumezzane replica con il modulo 4-3-3. Tra i pali Toniolo, difesa a quattro formata da Moscati, Pogliano, Dalmati e Pagliari. Tremolada e Tenkorang mezzali con Taugourderau mediano. In attacco Pannitteri, Monachello e Iori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FERALPISALÒ LUMEZZANE

La squadra favorita nella vittoria di questo match è la Feralpisalò a 1.43 contro i 6.25 del 2 fisso per il Lumezzane e la X a 4.05. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.63.

