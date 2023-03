Diretta/ Feralpisalò Mantova streaming video tv: Leoni al comando (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Mantova, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Leoni ancora al comando della classifica con 3 lunghezze di vantaggio sulla Pro Sesto e 2 sul Pordenone, anche se nel turno infrasettimanale la Feralpisalò non è andata oltre il pari sul pur difficile campo del Lecco, col punteggio di 0-0 con i bresciani che restano comunque imbattuti da 8 partite di campionato.

CLARA, ILARIA E VALENTINA, FIGLIE DI PUPO/ "Nostro padre è sempre stato presente"

Il Mantova invece si è fatto sorprendere in casa dall’Arzignano, seconda sconfitta consecutiva per i virgiliani dopo quella di Piacenza e classifica ancora difficile col quartultimo posto in classifica e il rischio dei play out sempre più concreto. All’andata pari senza reti tra le due compagini in casa del Mantova, pareggio anche nell’ultima sfida di campionato tra le due squadre in casa della Feralpisalò, 1-1 il 12 settembre 2021.

ANNA ERLI E PATRICIA ABATI, MOGLIE E COMPAGNA PUPO/ Lui: "Storia inimmaginabile"

FERALPISALÒ MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma sarà comunque disponibile l’aggiornamento in tempo reale sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Pupo: "Volevo farla finita"/ "Vedevo tutto nero, un tir 'impedì' il mio suicidio"

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Mantova, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Bacchetti, Di Gennaro, Legati; Salines, Zennaro, Palazzi, Panico; Siligardi; Pittarello, Guerra. Risponderà il Mantova allenato da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Fazzi, Ghilardi, Padella, Ceresoli; Gerbaudo, Pedone, Procaccio; Guccione, Bocalon, Mensah.

FERALPISALÒ MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA