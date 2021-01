Diretta Feralpisalò Matelica/ Streaming video tv: in zona playoff (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ MATELICA: PER L’ALTA CLASSIFICA!

Feralpisalò Matelica, diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione Aia di Torre del Greco, si giocherà presso lo stadio Lino Turina di Salò alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del girone B della Serie C 2020-2021. Si annuncia decisamente intrigante la diretta di Feralpisalò Matelica, perché le due formazioni sono entrambe in zona playoff e divise da un solo punto in classifica, 32 per la Feralpisalò e 31 per il Matelica. I bresciani hanno fatto il sorpasso vincendo mercoledì il recupero sul campo del Carpi, dando seguito a un altro colpaccio in casa dell’Arezzo, dunque sicuramente è in forma la Feralpisalò, ma il Matelica può replicare con la vittoria ottenuta contro la Triestina e in generale con un cammino davvero eccellente per la matricola marchigiana, mentre ormai da anni i lombardi sono una bella realtà della Serie C. Oggi dunque Feralpisalò Matelica potrà aiutarci a capire quali saranno gli orizzonti stagionali delle due squadre…

DIRETTA FERALPISALÒ MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Matelica sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 255 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ MATELICA

Eccoci adesso alle probabili formazioni di Feralpisalò Matelica, per le quali ci basiamo sulle precedenti scelte dei due allenatori. Modulo 4-3-3 per la Feralpisalò che potrebbe ripartire da De Lucia in porta; difesa a quattro formata da Bergonzi, Legati, Farabegoli e Brogni; a centrocampo il terzetto composto da Guidetti, Carraro e Scarsella; infine il tridente d’attacco con Ceccarelli, Miracoli e D’Orazio che erano stati titolari. Per il Matelica possiamo invece basarci sul modulo 4-3-3 che aveva visto titolari Cardinali in porta; i quattro difensori Tofanari, Magri, De Santis e Di Renzo; a centrocampo il terzetto composto da Calcagni, Bordo e Balestrero; infine il tridente offensivo con Volpicelli, Moretti e Leonetti.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Feralpisalò Matelica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 2,25. Si sale poi a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) mentre vale 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 il caso di una vittoria esterna del Matelica.



