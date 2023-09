DIRETTA/ FeralpiSalò Modena (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Assisteremo tra poco alla diretta di Feralpisalò Modena, partita nella quale i Leoni del Garda dovranno andare a caccia del primo gol di sempre in Serie B, prima ancora che dei punti. I precedenti di questa partita sono appena sette, tutti disputati in Serie C tra il 2016 e il 2021: nel bilancio la Feralpisalò è in vantaggio con tre vittorie contro due (dunque sono due anche i pareggi), il Modena però ha già espugnato il Lino Turina e lo ha fatto precisamente nell’ultima partita di sempre, nel febbraio di due anni fa.

Era finita 0-1 per il girone B di Serie C, il gol decisivo lo aveva segnato Mattia Muroni; il Modena poi aveva giocato un altro campionato di terza divisione, ma la Feralpisalò era finita nel girone A. Per quanto riguarda le vittorie dei Leoni del Garda, sono tutte arrivate in casa: la più recente è quella del giugno 2020, una partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C dopo che il resto della stagione regolare era stato cancellato per il Covid. A dire il vero, la partita non era stata giocata: il Modena si era rifiutato di scendere in campo, perdendo a tavolino. Sul campo parliamo allora del match del febbraio precedente: 2-1 con gol di Luca Miracoli e Fabio Scarsella, temporaneo pareggio di Carlo Ferrario. (agg. di Claudio Franceschini)

FERALPISALÒ MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match FeralpiSalò Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di FeralpiSalò Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GARDESANI IN CERCA DEI PRIMI PUNTI

FeralpiSalò Modena, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Garilli” di Piacenza, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Morale opposto nelle due compagni: i gardesani, alla prima avventura nel torneo cadetto, devono ancora mettere a referto punti. Nelle precedenti uscite, infatti, i Leoni del Garda hanno ottenuto solo sconfitte, ultima delle quali sul terreno di gioco del Palermo. Di tutt’altro tenore, invece, è il campionato portato avanti finora dagli emiliani, a punteggio pieno con tre partite disputate.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ MODENA

Le probabili formazioni della diretta FeralpiSalò Modena, match che andrà in scena allo stadio “Garilli” di Piacenza. Per mister Stefano Vecchi solito 3-4-2-1 con Pizzignacco tra i pali e la linea difensiva composta da Bacchetti, Ceppitelli e Pilati. Dietro la punta La Mantia agiranno Compagnon e Di Molfetta mentre sulle corsie laterali spazio a Martella e Ferrarini. Per mister Paolo Bianco, invece, 4-3-1-2 con Tremolada a supporto di Manconi e Bonfanti.

FERALPISALÒ MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta FeralpiSalò Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

