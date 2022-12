Diretta/ Feralpisalò Novara streaming video tv: leoni per la vetta (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ NOVARA: PARTITA COMBATTUTA!

Feralpisalò Novara, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Continuano a inseguire la vetta i Leoni del Garda, la Feralpisalò è in serie positiva da 6 match consecutivi ma pareggiando contro la Triestina non è riuscita a issarsi al primo posto nel girone A, lasciando al momento il primato solitario al Vicenza.

L’ultima vittoria sull’Arzignano ha consentito anche la Novara di continuare a respirare aria d’alta classifica, con i piemontesi ora sesti in classifica a quota 27 punti, a 4 lunghezze dalla Feralpisalò e a 5 dal Vicenza primo della classe. L’ultimo precedente tra le due squadre in casa della Feralpisalò è stato disputato il 17 gennaio 2015, in quell’occasione il Novara riuscì a tornare a casa imbattuto imponendo un pareggio col punteggio di 1-1.

FERALPISALÒ NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Novara sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Novara, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Hergheligiu; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra. Risponderà il Novara allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Carillo, Benalouane, Khailoti, Ciancio, Masini, Calcagni, Marginean, Goncalves, Tavernelli, Bortolussi.

FERALPISALO’ NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Novara abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











