Diretta/ Feralpisalò Padova (Serie C) streaming video e tv: Biancoscudati in vetta

Feralpisalò Padova, domenica 22 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Biancoscudati di nuovo in vetta al raggruppamento, il Padova dopo l’ultimo 3-0 al Matelica ha riscattato lo scivolone di Perugia e si è di nuovo isolato in testa alla classifica, staccando di 2 punti proprio i Grifoni che sono stati fermati sul pari a Carpi. La squadra di Mandorlini mantiene la palma del miglior attacco del girone con 20 gol già realizzati ma ora dovrà dare un nuovo segnale di qualità in casa dei Leoni del Garda, ormai riproiettatisi verso l’alta classifica. Terzo posto a braccetto con il Modena per la Feralpisalò dopo l’ultimo successo contro la Triestina, comunque a -3 da un Padova che sarebbe agganciato dai lombardi in caso di vittoria interna. Sarà un vero e proprio big match con i padroni di casa che avrebbero potuto raccogliere di più senza aver subito qualche gol di troppo, 13 finora, peggior difesa tra le prime sette in classifica.

La diretta tv di Feralpisalò Padova sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Feralpisalò Padova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Pavanel con un 4-3-3: Liverani; Vitturini, Giani, Bacchetti, Rizzo; Scarsella, Guidetti, Mezzoni; Ceccarelli, D’Orazio, Miracoli, Tullli. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Vannucchi; Pelagatti, Kresic, Gasbarro; Germano, Della Latta, Saber, Hallfredsson, Curcio; Soleri, Nicastro.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Feralpisalò e Padova queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.05 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.10.



