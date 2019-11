Diretta Feralpisalò Padova/ Streaming video tv: big match al Turina (Serie C)

Feralpisalò Padova, partita diretta dal signor Nicolò Marini e in programma sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. I Leoni del Garda dopo un avvio di campionato problematico si stanno imponendo come formazione del momento, reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Dopo la doppietta di Andrea Caracciolo al Ravenna e la vittoria in Romagna la Feralpisalò è balzata da sola al sesto posto in classifica, a sole quattro lunghezze dal Padova tornato secondo dopo lo scivolone contro il Sudtirol. Troppi alti e bassi per i biancoscudati che dopo aver tentato la fuga in vetta al girone B si stanno ora giocando punto a punto il primo posto con gli stessi altoatesini e con il Vicenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feralpisalò Padova non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ PADOVA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Feralpisalò Padova, sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Turina di Salò, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Feralpisalò allenata da Sottili scenderà in campo con un 4-3-3: De Lucia; Zambelli, Giani, Magnino, Rinaldi; Altobelli, Pesce, Scarsella; Ceccarelli, Caracciolo, Contessa. Risponderà il Padova di mister Sullo con un 3-5-2: Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Buglio, Mandorlini, Castiglia, Baraye; Soleri, Pesenti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano la Feralpisalò favorita per il successo contro il Padova. Vittoria interna quotata a 2.55, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 2.80. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.25, la quota per l’under 2.5 invece a 1.60.



