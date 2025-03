DIRETTA FERALPISALÒ PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Feralpisalò Padova, che evidenzia la maggiore incisività offensiva della squadra ospite, che segna in media 1.82 gol a partita rispetto agli 1.36 della Feralpisalò. Anche la fase difensiva premia il Padova, che subisce appena 0.5 reti a gara, mentre la Feralpisalò concede in media 0.79 gol. Questo si riflette anche nella percentuale di vittorie, con il Padova che ha vinto il 75% delle partite, contro il 53.57% della Feralpisalò.

Sul piano difensivo, entrambe le squadre vantano numeri notevoli, con la Feralpisalò che ha mantenuto la porta inviolata 13 volte e il Padova addirittura 14, dimostrando grande solidità. Per quanto riguarda la disciplina, la Feralpisalò riceve mediamente più cartellini gialli (2.32 contro 1.93), mentre sul fronte delle espulsioni il Padova si distingue per una maggiore correttezza, con una media di 0 cartellini rossi contro gli 0.11 della Feralpisalò. Speriamo che tutti questi numeri non vi abbiamo fatto venire il mal di testa, ora passiamo al comemnto live della diretta di Feralpisalò Padova! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FERALPISALÒ PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non hai modo di recarti allo Stadio Turina per la diretta Feralpisalò Padova puoi abbonarti a Sky o a Now e seguirla ovunque ti trovi. Le due piattaforme offriranno la gara in streaming per i loro abbonati su Sky Go e Now TV. In televisione l’appuntamento è sul canale Sky Sport Max e Sky Sport 257.

FERALPISALÒ PADOVA, LA TERZA CONTRO LA PRIMA DELLA CLASSE

L’ultima sfida di giornata è la diretta Feralpisalò Padova di domenica 2 marzo 2025 alle ore 19:30. Presso lo Stadio Lino Turina di Salò va in scena uno scontro imperdibile per il girone A dato che in campo scendono la terza della classifca contro la squadra al momento detentrice del primato. I verdazzurri inseguono infatti a cinquantadue punti, rimanendo separati dal duo di testa, e quindi a undici lunghezze dal Vicenza secondo che è a sua volta lontano sei punti dalla vetta, oltre che dal gruppo delle inseguitrici, con l’AlbinoLeffe in testa e distanziato nove in questo caso di nove lunghezze.

Entrambe le compagini hanno vinto nel turno precedente di Serie C battendo rispettivamente il Caldiero Terme in trasferta e la Giana Erminio con un netto tris spingendole quindi a non volersi certo fermare già a partire da questa nuova ventinovesima giornata. In particolare, gli ospiti non hanno alcuna intenzione di concedere altro terreno agli altri veneti del Vicenza, i quali non aspettano altro che l’occasione per scalzarli dal primo posto nelle settimane a venire.

FERALPISALÒ PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 con Rinaldi, Cabianca, Pasini, Luciani, Di Marco, De Francesco, Balestrero, Zennaro, Vesentini, Crespi e Di Molfetta sembra essere la scelta più plausibile per mister Diana nelle probabili formazioni della diretta Feralpisalò Padova, almeno per quanto riguarda i Leoni del Garda. Il 3-4-2-1 con Fortin, Delli Carri, Granata, Pirrello, Capelli, Crisetig, Fusi, Favale, Valente, Liguori e Bortolussi dovrebbe invece essere la soluzione adottata dal tecnico Andreoletti in partenza per i suoi patavini.

DIRETTA FERALPISALÒ PADOVA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse come Eurobet sembrano aver le idee abbastanza chiare riguardo a chi potrebbe vincere nella diretta Feralpisalò Padova se si guardano le quote fornite in questi giorni. L’1 viene infatti pagato a 3.70 mentre il 2, e quindi il successo della capolista, è invece quotato a 2.35, indicando i patavini come squadra in pole position per far suoi i tre punti in palio. Tuttavia, i biancoscudati avrebbero anche le stesse chances di aggiudicarsi la vittoria rispetto a quelle di ottenere un pareggio in questo turno di campionato, con l’x fissato anch’esso a 2.35.