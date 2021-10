Diretta Feralpisalò Padova/ Streaming video tv: sfida ad alta quota (Serie C)

DIRETTA FERALPISALO’ PADOVA: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

Feralpisalò Padova, in diretta lunedì 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Lino Turina, sarà la gara che chiuderà l’11^ giornata di andata del girone A di Serie C 2021-2022. Nel Monday Night, si affrontano quindi due delle migliori squadre del raggruppamento. La Feralpisalò, in terza posizione al pari del Renate, ha 20 punti in classifica. Nell’ultimo incontro ha battuto il Trento con il risultato di 1-2, ed è in serie positiva da 6 turni, con 5 vittorie ed un solo pareggio, conseguito contro la Pro Sesto con il finale di 1-1.

La capolista Padova, dopo un perfetto avvio, sta vivendo un momento di flessione. Nell’ultima gara, ha pareggiato in casa della Pro Sesto con il risultato di 2-2. Nelle ultime 5 uscite, gli uomini allenati da Massimo Pavanel hanno vinto due volte, pareggiato in due occasioni e perso in una, 3-2 a Lecco. I padovani sono comunque riusciti a mantenere il primo posto del girone A con 23 punti, e vorranno vincere per allungare il divario sulla diretta concorrente Feralpisalò. Negli ultimi due scontri tra le compagini, disputati nello scorso campionato di Serie C, il bilancio è in pari. Nella partita di andata, a portare a casa i tre punti è stata la Feralpisalò con un 3-1. Nella gara di ritorno, il Padova si è riscattato vincendo 4-0.

DIRETTA FERALPISALO’ PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Padova di Serie C, sarà trasmessa in chiaro sul canale del digitale terrestre di Rai Sport. In alternativa, come al solito c’è la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video su Eleven Sport. La piattaforma digitale trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. Per accedere ai contenuti del portale, bisogna essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. La visione è accessibile attraverso l’applicazione dedicata per dispositivi mobili e Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FERALPISALO’ PADOVA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Feralpisalò Padova di Serie C. L’allenatore della squadra di casa, Stefano Vecchi, potrebbe riproporre la formazione vincente dello scorso turno a Trento. La Feralpisalò dovrebbe quindi scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Gelmi, difesa composta da Bergonzi, Pisano, Bacchetti e Corrado. I tre di centrocampo saranno Hergheligiu, Carraro e Guidetti. A comporre il tridente offensivo, Corradi, Luppi e Spagnoli.

Massimo Pavanel, dovrebbe rispondere schierando il suo Padova con il solito modulo, il 4-3-3. Tra i pali Alfredo Donnarumma. In difesa il quartetto Gasbarro, Germano, Valentini e Curcio. In mediana dovrebbero giocare, Hraeich, Ronaldo e Jelenic. Mentre l’attacco sarà composto dal tridente Chiricò, Ceravolo e Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Feralpisalò Padova di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una sfida equilibrata, la vittoria della Feralpisalò, abbinata al segno 1 ha una quota di 3.05. Per il pareggio, abbinato al segno X, la quota proposta è di 2.95. Il risultato più probabile sembra premiare gli ospiti, la vittoria del Padova ha una quota di 2.40.



