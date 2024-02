DIRETTA/ Feralpisalò Palermo (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Feralpisalò Palermo è ancora “fresca”, limitandosi ai due scontri nei play-off della stagione di Serie C 2021/22, quando i rosanero, guidati dal tecnico Silvio Baldini, compirono un’impresa notevole conquistando la promozione in Serie B. Nella semifinale, all’andata in trasferta, il Palermo dominò con un netto 0-3. Le reti furono siglate da Brunori, Floriano e Soleri. Al ritorno, sul terreno di casa, i siciliani consolidarono la loro superiorità con un altro gol di Brunori, chiudendo definitivamente i giochi. Questi due incontri furono l’embrione di un gemellaggio speciale tra i tifosi del Palermo e quelli della Feralpisalò.

DIRETTA/ Reggiana FeralpiSalò (risultato finale 1-1): Kabashi, poi Balestrero! (Serie B, 3 febbraio 2024)

La calorosa accoglienza dei lombardi ai sostenitori ospiti nello Stadio Lino Turina e il reciproco gesto di condivisione durante una grigliata alla Favorita hanno rafforzato il legame tra le due tifoserie. Ora, Palermo e Feralpisalò si ritrovano nella Serie B, con i lombardi che, delusi l’anno precedente per l’eliminazione ai play-off, hanno ottenuto la promozione diretta vincendo il proprio girone. La squadra di Stefano Vecchi ha trionfato anticipatamente, superando la concorrenza di Lecco (poi promosso attraverso i play-off) e Pro Sesto. L’attesa per questo nuovo capitolo tra le due squadre è palpabile, con la Serie B come palcoscenico per rinnovare e ampliare il legame nato durante quei memorabili scontri di Serie C. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Palermo Bari (risultato finale 3-0): Di Mariano sforna assist! (Serie B, 2 febbraio 2024)

FERALPISALÒ PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Feralpisalò Palermo bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Incominciamo a prendere posto perché tra poco comincerà al diretta di Feralpisalò Palermo, l’incontro è stato programmato per oggi 10 febbraio alle ore 14:00, e giusto per essere precisi sarà valido per la 24ª giornata di Serie B. La Feralpisalò si trova attualmente al 18º posto in classifica, e dopo aver interrotto la serie di due vittorie consecutive per colpa di un pareggio per 1-1 contro la Reggiana, la squadra cercherà di riprendere da dove ha lasciato, però si trova davanti un avversario non proprio agevole sulla carta.

Diretta/ Feralpisalò Lecco (risultato finale 5-1): bottino casalingo! (Serie B, 27 gennaio 2024)

Gli ospiti arrivano a questa partita dopo una grande vittoria per 3-0 contro il Bari: la squadra siciliana punta ai playoffs quest’anno quindi non può assolutamente perdere punti contro un avversario che a bocce ferme sembra più modesto.

FERALPISALÒ PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali potrebbero essere i protagonisti della diretta di Feralpisalò Palermo osservando le probabili formazioni: la squadra casalinga dovrà affrontare l’assenza di Fiordilino, espulso nella precedente partita per due cartellini gialli. In mezzo al campo quindi mancherà il cervello pensante della Feralpisalò.

Per quanto riguarda il Palermo invece, sembra intenzionato a mantenere il suo consolidato 4-3-3. Il tridente offensivo composto da Brunori, Insigne e Di Francesco, che ha già dimostrato per tante volte la sua efficacia non dovrebbe subire variazioni.

FERALPISALÒ PALERMO, LE QUOTE

Passiamo ora ad osservare le quote della diretta di Feralpisalò Palermo, partendo dal sito di Bwin: il segno 1 viene quotato a 2,4. Il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,8 mentre la vittoria rosanero a 2,1











© RIPRODUZIONE RISERVATA