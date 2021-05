DIRETTA FERALPISALÓ PERUGIA/ Video streaming tv: due episodi, tutti al Renato Curi

DIRETTA FERALPISALÓ PERUGIA: I TESTA A TESTA

Sono solo 2 i precedenti della diretta di FeralpiSalò Perugia che però si sono disputati entrambi in Umbria al Renato Curi. In entrambe le occasioni ha vinto il grifone. I rossi si sono imposti il 17 agosto del 2014 in una gara valida per i sessantaquattresimi di Coppa Italia, il match terminò col risultato di 2-0. Fu a dire il vero una gara molto equilibrata sbloccata solo da una rete di Taddei arrivata al minuto 78. Il raddoppio invece lo siglò Falcinelli quando la partita era ormai praticamente finita. La gara è stata decisamente combattuta nel girone d’andata di questo stesso campionato di Serie C Girone B. Il match terminò 3-2 con gli ospiti che al minuto 24 erano avanti con un gol di Ceccarelli. Il pari di Minesso chiudeva la pratica del primo tempo. Nella ripresa lo stesso Minesso sbagliava il rigore del sorpasso, ma sulla ribattuta si avventava Falzerano. La rete del 3-1 all’ora di gioco la siglava Burrai ancora dal dischetto. Nel finale Petrucci sbagliava anche lui un rigore con Guerra che rendeva solo il passivo meno amaro.

DIRETTA FERALPISALÒ PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Perugia sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 255 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

FERALPISALÓ PERUGIA: GRIFO PER LA SERIE B!

Feralpisalò Perugia, in diretta dallo Stadio Lino Turina, è la partita in programma oggi, domenica 2 maggio 2021 e valida nella 38^ giornata della Serie C, girone B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Siamo all’ultima giornata del campionato regolare e in terra bresciana ecco il match più atteso, che deciderà della promozione alla cadetteria per il secondo girone della terza serie del calcio italiano. Con la diretta tra Feralpisalò e Perugia, gli umbri sperano infatti oggi di fare bottino pieno e dunque di confermarsi leader del graduatoria e staccare il pass che vale la serie B: classifica alla mano vediamo infatti che i ragazzi di Caserta, dopo aver anche battuto il Matelica solo pochi giorni fa, sono al primo posto con ben 76 punti.

Al loro fianco e a pari punti vi è però il Padova, che negli ultimi 90 minuti della stagione di Serie C, proveranno (in campo contro la Sambenedettese) a mandare in fumo i sogni di gloria umbri. A mettere i bastoni tra ruote per Mister Caserta poi oggi pomeriggio vi è la Feralpisalò, di ritorno dal pari con la Sambenedettese, che pure ferma alla quinta posizione della graduatoria e dunque certa dell’accesso ai prossimi Play off di Serie C, non ha null’altro da chiedere alla stagione e alla sfida di questo pomeriggio. La squadra di Pavanel però non farà alcun favoritismo e certo darà il proprio meglio in campo n questa domenica.

DIRETTA FERALPISALÓ PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ben pochi dubbi per entrambi gli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Feralpisalò e Perugia: gli umbri per tentare il colpaccio promozione non potranno fare a meno dei soliti titolari e pure i leoni del Garda ci tengono a fare oggi una bella figura. Ecco che allora per la squadra di casa Pavanel dovrebbe dare seguito al 4-3-3 di partenza dove pure in difesa sarà spazio dal primo minuto per Bacchetti e Giani, come anche per il duo sull’esterno composto da Brogni e Bergonzi. A centrocampo maglia da titolare per Carraro in cabina di regia, come pure per il capitano Guidetti e Scarsella usati come mezz’ala: in attacco sarà però ballottaggio tra Guerra e Miracoli in prima punta, con D’Orazio e Ceccarelli pronti sull’esterno. Speculare 4-3-3 anche per Caserta e il Perugia, dove pure in difesa troveremo di novo in campo dal primo minuto Monaco e Negro al centro, come anche Crialese e Rosi: alle loro spalle tra i pali non mancherà Minelli. Per il centrocampo del grifone, ecco che la maglia da titolare in cabina di regia dovrebbe cadere sulle spalle di Vanbaleghem, anche se Burrai è valida alternativa dalla panca: sull’esterno attenzione al diffidato Sounas, con Kouan ancora mezz’ala. Difficile poi in attacco fare a meno di Minesso, autore di una bella doppietta col Matelica: gli saranno vicini Murano e Elia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la formazione di casa sia squadra in forma, pure, vista la posta in palio, è del grifone il favore del pronostico, alla vigilia del turno di Serie C. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 del match ha fissato a 4.25 la vittoria della Feralpisalò contro il più basso 1.65 dato al successo del Perugia: il pareggio paga 3.85 la posta.



