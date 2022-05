Diretta/ Feralpisalò Pescara streaming video tv: all’andata è finita pari (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Pescara, partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C, andrà in scena in diretta giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Lino Turina di Salò. Le due squadre torneranno in campo dopo il risultato di 3-3 maturato all’andata. Il punteggio in questione favorisce i Leoni del Garda, che sono teste di serie in virtù del migliore piazzamento ottenuto nel campionato regolamentare. La squadra di Stefano Vecchi, infatti, può contare su due risultati utili su tre.

Il tutto, però, è ancora in bilico. I Delfini non intendono in alcun modo mollare e cercheranno di mettere a segno almeno una rete senza subirne per continuare la propria corsa verso la promozione in cadetteria. In questi play-off la compagine di Luciano Zauri ha eliminato d’altronde la Carrarese e il Gubbio, entrambe le volte con un pareggio. Questa volta, però, dovrà obbligatoriamente vincere per passare il turno.

DIRETTA FERALPISALÒ PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Feralpisalò Pescara, valida per i play-off di Serie C, sarà trasmessa attraverso due canali. Il primo è Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile in streaming a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente tramite il sito ufficiale. Coloro che sono abbonati a Sky Sport invece potranno vedere la partita sul proprio televisore al canale 253 del satellitare oppure in streaming tramite la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Pescara rivelano che gli ospiti dovranno fare i conti con due assenze pesanti, ovvero quelle degli squalificati Pompetti e De Risio. È dunque emergenza a centrocampo. Per i padroni di casa invece non ci sono particolari forfait, ma non è da escludere che in virtù degli impegni ravvicinati si possa decidere di effettuare del turnover. Il tecnico Stefano Vecchi dovrebbe comunque optare per un 4-3-1-2: De Lucia; Corrado, Bacchetti, Legati, Bergonzi; Balestrero, Carraro, Libera; Di Molfetta; Guerra, Spagnoli. Il tecnico Luciano Zauri invece metterà in campo i suoi con un 4-2-3.1: Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pontisso, Memushaj; Rauti, Clemenza, Zappella; Cernigoi.

QUOTE FERALPISALÒ PESCARA

Le quote della diretta Feralpisalò Pescara, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i Leoni del Garda. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 2.05. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3.25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 3,50.











