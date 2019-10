Diretta Feralpisalò Piacenza/ Streaming video tv: big match al Turina (Serie C)

Feralpisalò Piacenza, che viene diretta dal signor Mario Vigile si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 23 ottobre: nell’undicesima giornata della Serie C 2019-2020, per un altro turno infrasettimanale, si affrontano due squadre che hanno tutte le carte in regola per ottenere la promozione – come hanno dimostrato nell’ultima stagione – ma che in questo momento non sono ancora riuscite a fare il definitivo salto di qualità. Il Piacenza per esempio ha perso sul campo della Vis Pesaro, non riuscendo così a tenere il passo delle prime e rischiando di staccarsi nella corsa al primo posto; passo anche peggiore per I Leoni del Garda, che però domenica scorsa si è imposta a Imola ottenendo tre punti importanti per riprendere la corsa. Non resta che stabilire quello che succederà tra poco nella diretta di Feralpisalò Imolese, ma prima possiamo dare uno sguardo alle potenziali scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Piacenza non sarà disponibile sui canali della televisione tradizionale: per seguire questa partita di Serie C dovrete dunque rivolgervi alla piattaforma Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ PIACENZA

Per Feralpisalò Piacenza Stefano Sottili dovrebbe puntare sugli stessi undici che hanno vinto al Galli: Guidetti e Maiorino giocano a supporto della prima punta Andrea Caracciolo, mentre a centrocampo cerca posto Tommaso Ceccarelli contende il posto a uno tra Magnino e Scarsella con Pesce che dovrebbe essere schierato davanti alla difesa. Rinaldi e Giani agiranno come centrali di un reparto arretrato che sarà completato dai terzini, ovvero Eleuteri e Contessa, e dal portiere De Lucia. Il Piacenza si affida ad un 3-5-2 nel quale Della Latta dovrebbe giocare ancora come terzo di una difesa composta anche da Milesi e Pergreffi, davanti al portiere Del Favero; El Kaouakibi e Imperiale giocheranno come laterali sulla linea dei centrocampisti, mentre Cattaneo e Matteo Marotta accompagneranno la regia di Nicco. Nel reparto offensivo Sestu e Cacia restano i due favoriti, ma attenzione a Sylla che potrebbe giocare come titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i bresciani ad essere favoriti nel pronostico di Feralpisalò Piacenza: l’agenzia di scommesse Snai ci dice infatti che il segno 1 per la vittoria interna vale 2,35 volte la cifra messa sul piatto, mentre il valore del pareggio (identificato dal segno X) vale 3,05 volte quello che avrete deciso di investire e l’eventualità del successo dei lupi, per la quale dovrete giocare il segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



