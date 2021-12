Diretta/ Feralpisalò Piacenza (risultato finale 1-1): Dubickas agguanta il pareggio!

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA (RISULTATO 1-1): DUBICKAS SALVA GLI OSPITI NEL FINALE

Termina la diretta di Feralpisalò Piacenza. Dopo oltre mezz’ora di controllo dei padroni di casa, con i tentativi ospiti prontamente fermati dalla difesa, all’80’ il Piacenza va vicinissimo al pareggio. Traversone di Lamesta, Dubickas impatta perfettamente il pallone di testa, che sbatte sulla traversa interna e colpisce la linea di porte. Proteste del Piacenza, che chiede il gol, l’arbitro e il guardalinee lasciano correre.

Continua l’assalto del Piacenza, che all’85’ conquista un calcio di rigore. Gelmi atterra Raicevic in area di rigore: rosso per il portiere e massima punizione assegnata alla squadra ospite. La Feralpisalò ha terminato i cambi e in porta va Balestrero. Sul dischetto va Dubickas, che con freddezza realizza il gol del pareggio, 1-1. Nel recupero, il Piacenza prova a ribaltarla, senza però riuscirci. Termina quindi in parità, il risultato finale è 1-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA (RISULTATO 1-0): GLI OSPITI CERCANO IL PAREGGIO

Inizia il secondo tempo di Feralpisalò Piacenza. Nella prima frazione di gara, la squadra di casa è riuscita a portarsi in vantaggio alla mezz’ora, grazie al gol messo a segno da Miracoli. Nella ripresa il Piacenza è chiamato alla reazione, la quale non si fa attendere. Primo tentativo degli ospiti al 50′. Parisi pennella un perfetto cross al centro, Raicevic va al colpo di testa ma non inquadra la porta, palla alta.

Al 58′ si fa vedere la Feralpisalò. Salines si incunea sulla destra e crossa verso il centro. Sulla palla si avventa Guerra, che colpisce di testa e spedisce la palla di poco a lato. Ripresa piuttosto equilibrata, con il Piacenza che prova a spingere per ristabilire la parità, mentre la Feralpisalò contiene gli attacchi ospiti, non rinunciando ad attaccare. Risultato fermo sull’1-0. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo della diretta di Feralpisalò Piacenza. Dopo l’iniziale predominio della squadra di casa, il Piacenza ha provato ad alzare il proprio baricentro, cercando di sbloccare il punteggio. Gli ospiti però non riescono a creare pericoli, e al 30′ la Feralpisalò passa in vantaggio. Miracoli si libera sul secondo palo e in girata non lascia scampo a Petrelli, i padroni di casa si portano quindi sull’1-0.

Al 39′ nuovo tentativo della Feralpi. Miracoli scambia con Guerra e prova la conclusione incrociata, la palla resta lì e il tap-in di Corradi si stampa sul palo. Il Piacenza prova a reagire al 45′. Punizione dalla trequarti calciata verso il centro da Giordano, Raicevic prova a girarla in rete, palla fuori di poco. Il primo tempo termina quindi con il punteggio di 1-0 in favore della Feralpisalò. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA (RISULTATO 0-0): GUERRA VICINO AL VANTAGGIO DOPO POCHI SECONDI

Inizia la diretta di Feralpisalò Piacenza. Le due squadre sono disposte sul terreno di gioco, e sono pronte ad iniziare la gara valevole per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C. La prima frazione di gara inizia con la partenza sprint dei padroni di casa. Dopo 30”, la Feralpisalò prova subito a colpire. Corradi pesca centralmente Guerra, che con il sinistro conclude di prima intenzione, Pratelli riesce a respingerla.

Nel primo quarto d’ora di gara è la Feralpisalò a fare la partita, gestendo il possesso palla a centrocampo, con il Piacenza chiuso nella propria metà campo. Al 20′ nuovo tentativo dei padroni di casa. Carraro riceve palla sulla trequarti e scarica la conclusione dalla distanza, buona la potenza, meno la mira, la palla infatti finisce abbondantemente alta. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Solo pochi istanti prima di dare la parola al campo per la diretta tra Feralpisalò e Piacenza, bella sfida per la 18^ giornata della Serie C: pure prima di far parlare solo il campo, andiamo a vedere come i due club approdano al turno oggi pomeriggio. Se vuole rimanere agganciata al treno promozione la FeralpiSalò dovrà fare di tutto per portare in classifica tre punti contro una delusa del girone, il Piacenza. Dando un occhio ai numeri, vediamo pure che i Leoni del Garda in casa hanno vinto cinque match, pareggiandone tre, perdendone uno solamente, riuscendo pure a mettere da parte un bilancio reti importante, con ben venti reti segnate e otto subite.

I piacentini fuori casa pure non sono stati impeccabili, e alla vigilia della 18^ giornata vediamo che i lupi hanno perso due match, vincendone altrettanti, pareggiandone quattro. Per la squadra biancorossa in trasferta poi spicca un bilancio reti in totale parità: tredici segnate e tredici subite. Ora torniamo al presente e diamo la parola al campo: la diretta Feralpisalò Piacenza sta per cominciare!

DIRETTA FERALPISALÒ PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Piacenza non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERALPISALÒ PIACENZA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi al fischio d’inizio della diretta di Feralpisalò Piacenza: prima di dare la parola al campo pure prendiamoci un momento per analizzare anche lo storico che unisce i due club. Dati alla mano ecco che possiamo oggi fare riferimento però solo a tre precedenti ufficiali, pure segnati dal 2011 a oggi e sempre per il terzo campionato nazionale.

Per la precisione per tale incontro segnaliamo due riferimenti nella stagione regolare della Serie C 2011-12 e pur un solo testa a testa occorso nel campionato 2019-20 di Serie C sempre, interrotto poi anzitempo per colpa della pandemia. Nel complesso ecco che pure possiamo segnalare fin qui ben due pareggi e una sola vittoria del Piacenza: mai dunque la Feralpisalò ha trovato soddisfazione in tale incontro. Chissà che i leoni del Garda possano oggi essere più fortunati. (agg Michela Colombo)

FERALPISALÒ PIACENZA: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Feralpisalò Piacenza, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Lenta ma costante la scalata in classifica dei Leoni del Garda, che dopo la vittoria in goleada contro la Pergolettese hanno confermato il loro ottimo stato di forma passando con un perentorio 0-2 anche in casa della Pro Patria e portandosi a -1 dal Renate terzo e a -2 dal Padova secondo.

Il Piacenza continua invece a procedere tra alti e bassi, gli emiliani restano agganciati al confine della zona play off ma hanno subito un’altra sconfitta interna contro il Lecco, mancando uno dei salti di qualità necessari per cambiare colonna di classifica. Il 23 ottobre 2019 ultimo precedente tra le due formazioni in casa dei Leoni del Garda, match che si è risolto con un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Piacenza, match che andrà in scena al Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corrado; Spagnoli, Luppi. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Libertazzi; Angileri, Codromaz, Armini; Burgio, Bobb, De Grazia, Giordano, Simonetti; Lamesta, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Feralpisalò Piacenza al Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.



