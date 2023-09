DIRETTA FERALPISALÒ PISA/ Video streaming tv: scontro inedito fra i cadetti (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ PISA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Feralpisalò Pisa non presenta alcun incontro tra le due formazioni. Uno scontro inedito per il campionato di serie B per la storia delle due società. Facendo riferimento alle ultime tre sfide di campionato, i padroni di casa hanno ottenuto solamente un punto nel corso dell’ultimo incontro. Contro il Modena e sconfitte sonore contro Palermo e Ascoli, entrambe lontane dal terreno di casa con il risultato di 3-0.

Anche il Pisa non sta attraversando un grande momento di forma. Nelle ultime tre partite sono arrivate due sconfitte ed un pareggio nell’ultima sfida di campionato. Parità in casa contro il Bari con il risultato di 1-1 grazie alla rete da fuori di Beruatto. Le due sconfitte sono invece arrivate contro Modena e Parma rispettivamente con i risultati di 2-0 e 1-2. (Marco Genduso)

FERALPISALÒ PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Feralpisalò Pisa, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa stanno evidentemente affrontando le difficoltà legate al salto di categoria, avendo ottenuto soltanto un punto con 4 sconfitte e un pareggio. La squadra di Vecchi ha bisogno di una vittoria per evitare di mettere a rischio la stagione in anticipo. Nell’ultimo turno, hanno ottenuto un pareggio casalingo contro il Modena con un risultato di 1-1.

Dall’altra parte, i toscani, inizialmente considerati tra i principali candidati per un posto nei play off, hanno subito un rallentamento, raccogliendo solo 4 punti in cinque partite. La squadra di Aquilani viene da un pareggio casalingo contro il Bari, un risultato che aiuta comunque a rafforzare il morale considerando le ambizioni dei pugliesi ma per tornare ai livelli di due stagioni fa, quando il Pisa sfiorò il ritorno nella massima serie nella finale play off contro il Monza, servirà un cambio di passo notevole.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PISA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Pisa, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco, Letizia, Pilati, Bacchetta, Martella, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Felici, La Mantia, Parigini. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas, Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto, Nagy, Veloso, Valoti, Arena, Mlakar.

FERALPISALÒ PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











