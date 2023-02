Diretta/ Feralpisalò Pordenone video streaming tv: big match di giornata (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PORDENONE: GRANDE SFIDA IN SCENA

La diretta Feralpisalò Pordenone, in programma lunedì 27 febbraio alle ore 20:30, vede due tra le squadre più forti dell’intera Serie C una contro l’altra. I padroni di casa sono secondi a cinquanta punti, a pari merito con la prima della classe per ragioni di differenza reti ovvero la Pro Sesto. Le recenti vittorie con Arzignano e Sangiuliano City hanno permesso alla formazione verde-blu di scavalcare proprio il Pordenone. Questi ultimi, ospiti nel big match in questione, hanno infatti pareggiato due turni fa col Mantova, riscattandosi a Trento per 2-0.

Diretta/ SG City Nova Feralpisalò (risultato finale 1-2): Siligardi, poi Salzano!

Qualche passo falso di troppo da parte della Feralpisalò in casa visto che tra le mura amiche ha collezionato cinque delle sei sconfitte totali in campionato, con anche due pareggi che hanno portato ad avere solo sette vittorie su quattordici, un buon bottino se non fosse che parliamo della seconda in classifica. Il Pordenone in trasferta è reduce da due gare dall’andamento opposto come il ko con l’Arzignano e i tre punti conquistati a Trento. I neroverdi sono quarti per rendimento in campionato.

Diretta/ Trento Pordenone (risultato finale 0-2): reti di Candellone e Dubickas!

FERALPISALÒ PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Feralpisalò Pordenone sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, casa delle tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta FeralpiSalò Pordenone in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Video/ Pordenone Mantova (2-2) highlights: pareggio d'orgoglio (Serie C)

FERALPISALÒ PORDENONE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta FeralpiSalò Pordenone vedranno i padroni di casa disporsi col 4-3-1-2. Pizzignacco in porta, Salines terzino destro con Tonetto sulla sinistra mentre Pilati e Bacchetti comporranno la cerniera difensiva. A centrocampo Hergheligiu, Carraro e Balestrero. Voltan sulla trequarti mentre Siligardi e Butic saranno i due attaccanti.

Risposta del Pordenone che darà continuità al 4-3-1-2 che è valso la vittoria a Trento per 2-0. Tra i pali Martinez, pacchetto difensivo composto da Bruscagin, Negro, Pirrello e Ingrosso. A centrocampo invece spazio a Burrai in cabina di regia, supportato da Torrasi e Zammarini. Psicopo agirà da trequartista dietro a Candellona e Dubickas, i due eroi della sfida di Trento citata in precedenza.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Feralpisalò Pordenone vedono favoriti i padroni di casa seppur leggermente. Snai ha assegnato una quota di 2.65 alla vittoria dei lombardi mentre per i segni X e 2 rispettivamente 2.85 e 2.75. Raramente si vede un così grande equilibrio.

Questo a testimonianza della partita molto tirata secondo le previsioni, che però non viene vista da tanti gol come testimonia l’Over 2.5 dato a 2.35 contro l’1.50 dell’Under.











© RIPRODUZIONE RISERVATA