DIRETTA/ Feralpisalò Pro Patria video streaming video: parla Stefano Vecchi

DIRETTA FERALPISALÒ PRO PATRIA: PARLA VECCHI

Alla vigilia della diretta di Feralpisalò Pro Patria, bella sfida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, pure ci pare opportuno lasciare spazio alle ultime parole del tecnico dei leoni del garda Stefano Vecchi. Il tecnico solo pochi giorni fa, commentando l’ottimo successo nel test estivo contro la Pergolettese ha raccontato dei suoi ragazzi: “Sicuramente abbiamo avuto indicazioni positive, la squadra ha corso, in parecchi hanno giocato 90 minuti, tutta benzina che si mette per la stagione. Per certi versi è stata una partita vera, per altri un po’ meno. Vincere fa piacere anche se conta poco, dobbiamo avere la mentalità della squadra che quando va in campo dà sempre il massimo, e magari che riesce a non prendere gol alla fine, per fare le cose bene e non lasciare dietro qualcosa. Un altro passo per acquisire la mentalità di una squadra che non molla mai”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA FERALPISALO’ PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Pro Patria non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

FERALPISALÒ PRO PATRIA: CHE MATCH PER IL 1^ TURNO!

Feralpisalò Pro Patria, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. I Leoni del Garda ripartono nella loro avventura stagionale: nelle ultime annate in Serie C la Feralpisalò è sempre stata protagonista nell’alta classifica, pur senza centrare mai il sogno della promozione in Serie B. La Coppa Italia sarà un antipasto interessante in attesa del campionato, dopo una preparazione competitiva e amichevole contro Bologna e Cremonese, squadre di categoria superiore. Nell’ultimo test del 13 agosto scorso i Leoni hanno invece battuto 5-1 la Pergolettese.

Un avvertimento per la Pro Patria che ha salutato l’artefice delle ultime ottime stagioni, il tecnico Ivan Javorcic, ripartendo da Luca Prina in panchina e con buoni riscontri nei test del precampionato, in particolare col pari 1-1 contro il Monza del 4 agosto scorso. Vittoria per 2-1 invece per i Tigrotti di Busto Arsizio nell’ultima amichevole dell’11 agosto scorso contro la Caronnese: vedremo se anche in questa stagione i bustocchi riusciranno a imporsi come una delle rivelazioni della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Feralpisalò Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Guidetti; Spagnoli, Tulli. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Nicco, Fietta, Brignoli, Galli; Stanzani, Castelli.

