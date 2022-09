Diretta Feralpisalò Pro Patria/ Streaming video tv: ospiti per la vittoria (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Pro Patria andrà in scena in diretta sabato 10 settembre a partire dalle ore 17.30 allo Stadio Lino Turina. L’incontro è valido per la seconda giornata del campionato di Serie C per il Girone A. Le due squadre hanno entrambe ambizioni importanti per questa stagione, dato che già lo scorso anno hanno rincorso la promozione fino alla lotteria dei play-off. In un caso questi ultimi si sono interrotti in semifinale, mentre nell’altro ben prima.

In questa annata gli uomini di Stefano Vecchi, dopo il sogno sfumato, hanno cominciato con il piede giusto. In occasione del primo turno, infatti, hanno ottenuto una vittoria di prestigio contro l’Albinoleffe. È andata meno bene invece alla compagine di Jorge Vargas, che dalla sfida casalinga contro l’Arzignanochiampo ha ottenuto soltanto un pari. Da un lato dunque la volontà di trovare continuità, dall’altro lato la ricerca del primo successo.

DIRETTA FERALPISALÒ PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Feralpisalò Pro Patria, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Feralpisalò Pro Patria esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Pro Patria svelano che non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto agli assetti della prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa d’altronde hanno confermato l’allenatore dello scorso anno, Stefano Vecchi, per cui ormai il 4-3-1-2 è consolidato, al di là di qualche innesto di mercato. L’undici di partenza dovrebbe essere questo: Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines; Balestrero, Zennaro, Icardi; Siligardi; Guerra, Cernigoi.

Per gli ospiti invece è tempo ancora di sperimentare con il nuovo allenatore Jorge Vargas, che sta facendo la quadra in modo da trovare il suo undici migliore. Il modulo prescelto è il 3-5-2. La formazione di partenza potrebbe essere questa: Del Favero; Lombardoni, Sportelli, Boffelli; Citterio, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Piu.

QUOTE FERALPISALÒ PRO PATRIA

Le quote della diretta Feralpisalò Pro Patria danno per favoriti i verdeblù. Andiamo a vedere quelle proposte dall’agenzia di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 1.50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a ben 6.50. Il pareggio con il segno X, è quotato infine a 3.70.











