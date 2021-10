Diretta FeralpiSalò Pro Sesto/ Streaming video tv: bel derby lombardo (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PRO SESTO: PADRONI DI CASA FAVORITI

FeralpiSalò Pro Sesto, in diretta dallo stadio Lino Turina di Salò (Brescia), è il derby lombardo che avrà luogo alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Sulla carta, la diretta di FeralpiSalò Pro Sesto dovrebbe avere i padroni di casa bresciani nel ruolo di chiari favoriti per la vittoria, dall’alto del successo di mercoledì sul difficile campo dell’AlbinoLeffe e più in generale di una prima parte di campionato che ha già portato 10 punti in classifica alla FeralpiSalò.

Situazione sicuramente più difficile per la Pro Sesto, che nel turno infrasettimanale ha perso in casa contro la Triestina e adesso è tristemente da sola all’ultimo posto con un solo punto in classifica. La situazione dunque è già molto delicata, servirebbe un colpaccio per rilanciare la classifica ma anche il morale della Pro Sesto. Potrà succedere oppure tutto andrà secondo le previsioni in FeralpiSalò Pro Sesto?

DIRETTA FERALPISALÒ PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di FeralpiSalò Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PRO SESTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di FeralpiSalò Pro Sesto. Per i padroni di casa disegniamo un modulo 4-3-1-2 che potrebbe avere questi titolari: Gelmi in porta; difesa a quattro formata da Bergonzi, Suagher, Pisano e Brogni; a centrocampo il terzetto con Hergheligiu, Damonte e Guidetti; infine l’attacco della FeralpiSalò potrebbe vedere Di Molfetta trequartista alle spalle di Miracoli e Luppi.

Per la Pro Sesto invece ipotizziamo un più prudente modulo 4-5-1: Del Frate in porta; Maldini, Pecorini, Caverzasi e Della Giovanna davanti a lui nella retroguardia a quattro; folta linea a cinque con Ghezzi, Marchesi, Brentan, Cerretelli e Scapuzzi da destra a sinistra a centrocampo; infine Grandi in attacco come unica punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su FeralpiSalò Pro Sesto, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono certamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,95 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Pro Sesto.



