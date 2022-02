Diretta/ Feralpisalò Pro Vercelli streaming video tv: Leoni alla verifica (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ PRO VERCELLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Pro Vercelli, mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà una sfida valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda alla verifica dopo l’importante vittoria di Sesto San Giovanni nell’ultimo turno, che ha permesso alla Feralpisalò di restare al terzo posto in classifica a braccetto con il Renate. Un modo per riprendere la marcia dopo il pari interno con l’Albinoleffe che aveva un po’ smorzato l’entusiasmo dell’ambiente.

Non ha potuto nulla invece la Pro Vercelli nella sfida contro la capolista Sudtirol: partita combattuta ma vinta 1-0 dagli altoatesini con un gol di Rover, con i piemontesi scivolati al nono posto in classifica. Nel match d’andata allo stadio Silvio Piola la Feralpisalò è passata con un secco 0-2 in casa della Pro Vercelli con i gol di Spagnoli e Luppi, al 26 gennaio 2014 risale l’ultimo match in casa dei Leoni del Garda, vittoriosi 1-0 sui Bianchi.

DIRETTA FERALPISALÒ PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Feralpisalò Pro Vercelli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corradi ; Miracoli, Guerra. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Franco Lerda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



