DIRETTA FERALPISALÒ PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo adesso qualche dato prima del fischio di inizio della diretta di Feralpisalò Pro Vercelli, in questo modo vedremo un po’ di statistiche che ci aiuteranno a capire chi potrebbe avere la meglio alla fine di questa ora e mezza di gioco, senza poi contare che i trend mostrati ci aiuteranno a capire che tipo di partita andremo a vedere. Partiamo dalla Feralpisalò, squadra molto improntata sulla difesa come testimonia una linea a 22 metri dalla porta che difendono, il che però non significa che si affidino più di tanto al contropiede nella maniera più italiana del termine, ma abbiamo almeno il 18% di reti che arrivano dopo una serie di almeno dieci passaggi.

Quindi ripartenze molto strutturate per la squadra di casa mentre invece la Pro Vercelli è una delle squadre più atletiche del campionato con 8 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento, il che ci porta a pensare a che potrebbe essere una partita molto combattuta considerando che Lapadula sta underperformando in questa parte di stagione con un gol ogni 180 minuti. Passiamo adesso al commento live di Feralpisalò Pro Vercelli, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Feralpisalò Pro Vercelli streaming video, dove seguire la partita

Dalle 20.00 la diretta Ferapisalò Pro Vercelli andrà in scena per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C, grazie a Sky Sport la partita potrà essere vista da tutti i tifosi e gli interessati da casa propria in tv e in diretta streaming video con le piattaforme di SkyGo e NowTv.

Verdeazzurri saltano il primo turno

Tra le ultime partite della stagione ci sarà la diretta Feralpisalò Pro Vercelli che per i piemontesi sarà decisiva per la permanenza o meno nella categoria anche nella prossima stagione, infatti i leoni sono al 16° posto, il primo valevole per i playout a soli 2 punti di distanza dalla possibile salvezza diretta, obiettivo della squadra che non sembra impossibile da raggiungere.

Per i verdeazzurri invece la stagione è stata positiva avendo conquistato un posto nei playoff in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari, infatti essendo al 3° posto salteranno il primo turno riducendo le possibilità di venire eliminati e di dover abbandonare i sogni di promozione.

Formazioni Feralpisalò Pro Vercelli, probabili ventidue in campo

Le formazioni che scenderanno in campo allo Stadio Leonardo Garilli saranno scelte da Aimo Diana e Marco Banchini per riuscire a vincere e quindi dovrebbero vedere l’impiego dei migliori giocatori possibili, per i verdeazzurri si tratterà di un 4-2-3-1 con Rinaldi, Giudici, Luciani, Pasini e Rizzo difensori, Zennaro ed Hergheligiu mediani, Cavuoti, Di Molfetta e Boci trequartisti, Crespi attaccante. I piemontesi invece dovrebbero scegliere il 4-4-2 con Franchi tra i pali, Anton, Sbraga, Clemente e Pino come linea di difesa, Rutigliano, Schenetti, Iezzi e Carosso la linea di centrocampisti, Coppola e Comi le due punte.

Feralpisalò Pro Vercelli, quote e possibile esito finale

Nonostante non sia importante per la squadra di casa la diretta Feralpisalò Pro Vercelli dovrebbe concludersi con la vittoria dei verdeazzurri che infatti anche Sisal ha fissato a 1.80, per quanto riguarda la vittoria dei piemontesi invece la quota è più alta e data a 4.20 mentre il pareggio è a metà e fissato a 3.00. Le due formazioni arrivano alla partita con due risultati positivi ma comunque molto diversi tra loro, la Feralpisalò ha vinto 0-3 in casa dell’Alcione Milano, una vittoria importante contro un’ottima squadra nei piani alti della classifica, la Pro Vercelli invece ha pareggiato 2-2 in casa contro la Pro Patria in una lotta dei playout.